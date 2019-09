Live-Blog: Bayern mit der Welt im Klimastreik

Beginn des Klimastreiks in Australien

Zu Beginn der weltweiten Klimademonstrationen sind in Australien Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Die größten Kundgebungen fanden in Sydney und Melbourne statt. Aktionen gab es unter anderem auch in Indien, Thailand und auf den Philippinen.

Auch in Deutschland haben bereits erste Kundgebungen stattgefunden. Aktivisten blockierten am Baseler Platz in Frankfurt am Main teilweise den Verkehr, ebenso an der Berliner Janowitzbrücke. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 500 Veranstaltungen geplant, unter anderem in München, Nürnberg, Bayreuth, Würzburg und Regensburg.