"Fridays for Future" demonstriert wieder auf der Straße

Die Corona-Pandemie macht es der Klimabewegung nicht leicht. Seit dem globalen Klimastreik am 29. November gab es keine bundesweiten "Fridays for Future"-Aktionen mehr, die auf der Straße stattfanden. Eine Online-Demonstration per Live-Stream Ende April hat nicht die Wirkung entfacht, die sich die Aktivisten erhofft haben. Einzelne Online-Seminare oder -Workshops erreichen meist nur diejenigen, die die Klimabewegung bereits unterstützen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen die Aktivisten aber vor allem durch den analogen Protest.

Demonstration in München abgesagt

Deshalb demonstriert "Fridays for Future" am heutigen weltweiten Aktionstag, den die Bewegung als "globalen Klimastreik" ankündigt, wieder auf der Straße. Wegen Corona diesmal dezentral: Allein in Deutschland sind in über 400 Städten Proteste angemeldet – über 40 davon in Bayern. Die Demonstration in München wurde wegen der hohen Corona-Zahlen abgesagt. Stattdessen sollen 500 Personen auf der Münchner Theresienwiese das Motto "Kein Grad weiter" formen. In Berlin sind ein Sitzstreik am Brandenburger Tor mit Auftritten von Bands wie "Annen May Kantereit" oder "Clueso" geplant. Auf die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstände weisen die Veranstalter in ihren Aufrufen ausdrücklich hin. Für die Einhaltung sind Ordner vorgesehen.

Forderung: Kohleausstieg bis 2030

Den Aktivisten, überwiegend Schüler und Studenten, geht es in ihren Forderungen vor allem um die Einhaltung des Pariser-Klimaabkommens aus dem Jahr 2015: Auf 1,5 Grad soll die Erderwärmung begrenzt werden. Um das zu erreichen, fordert "Fridays for Future" den Kohleausstieg bis 2030, den die Bundesregierung bis 2038 vollziehen möchte. Außerdem sollen die erneuerbaren Energien bis 2035 die komplette Energieversorgung in Deutschland decken. 2019 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix 42 Prozent.