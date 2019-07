Fridays for Future: Bußgelder für Mannheimer Schüler

Zwei versäumte Schulstunden wegen einer "Fridays for Future"-Demo an einem Freitag im Mai - dafür wurden mehrere Schüler vom Ordnungsamt der baden-württembergischen Stadt Mannheim mit einem Bußgeld belegt. Für das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht sollen die Familien der Klima-Demonstrierer nun jeweils 88,50 Euro zahlen, so "Fridays for Future".

Mannheimer Schüler fehlten mehrfach unentschuldigt

Nach Auskunft der Schulleitung der Mannheimer Geschwister-Scholl-Schule in Mannheim sind die vier Schüler, deren Familien jetzt Bescheide erhalten haben, dem Unterricht mehrfach unentschuldigt ferngeblieben. Das bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe dem SWR. Die jeweilige Schule entscheide aber selbst, welche Maßnahmen ergriffen werden. Im Falle von Bußgeldern erfolge dann eine Mitteilung der Schulleitung an das örtliche Ordnungsamt der zuständigen Kommune. Die stellte die Bußgeldbescheide zu.

Ähnliche Fälle, heißt es weiter, seien dem Regierungspräsidium Karlsruhe bislang in Baden-Württemberg nicht bekannt. Rechtlich sei die Situation aber eindeutig: eine Unterrichtsbefreiung, um zu demonstrieren, sei nicht vom Schulgesetz abgedeckt.

Bei "Fridays for Future" reagiert man mit Unverständnis

Ein Sprecher der Mannheimer Ortsgruppe der "Fridays for Future"-Bewegung erklärte, die Behörden versuchten, "legitimen Aktionismus mittels Bußgeldbescheiden zu unterbinden". Sie hätten "anscheinend" nicht verstanden, "dass die Klimafrage immer mehr zur Existenzfrage der jüngeren Generationen wird".

Andere Betroffene sollten sich laut "Fridays for Future" im Fall von Bußgeldbescheiden melden, sie bekämen Hilfe - unter anderem durch ein eingerichtetes Rechtshilfekonto. Fälle müssten zudem öffentlich gemacht werden.

"Wir stehen hinter der allgemeinen Schulpflicht, die wir als Privileg betrachten - aufgrund der Klimakrise sehen wir uns allerdings dazu genötigt, zivilen Ungehorsam auszuüben." Fridays for Future

Kultusminister: "Fridays for Future" nach den Sommerferien beenden

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Hessens Bildungsminister Alexander Lorz (CDU) plant vorerst keine schärfere Gangart gegen Schüler. Der Umgang mit unentschuldigten Fehlzeiten wegen der Teilnahme an "Fridays for Future" bleibe weiter den Schulen überlassen, wie ein Sprecher von Lorz vor wenigen Tagen auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.

Lorz hatte zuvor in der Wochenzeitung "Die Zeit" die Schüler aufgefordert, die Demonstrationen während der Unterrichtszeit nach den Sommerferien zu beenden. Die Proteste hätten ihr Ziel erreicht: Der Klimaschutz sei als zentrales Thema in Politik und Medien angekommen. Jetzt noch weiter der Schule fernzubleiben, bringe nichts. Die Verhängung von Bußgeldern schloss der CDU-Politiker als letztes Mittel nicht mehr aus.

Fall in München: Deutlicher Brief an die Eltern, aber kein Bußgeld

Anfang April hatte ein Münchner Gymnasium Schlagzeilen gemacht: die "Süddeutsche Zeitung" schrieb, der dortige Schulleiter wolle Bußgelder gegen Schüler erheben. Das Bayerischer Kultusministerium hatte daraufhin aber mitgeteilt, der Schulleiter habe kein Bußgeld angekündigt, sondern lediglich in einem Elternbrief auf die Rechtslage hingewiesen, weil sehr viele Schüler auch aus der Unter- und Mittelstufe an "Fridays for Future"-Demonstrationen teilgenommen hätten.

Aus Sicht der Kultusministeriums sollten die bayerischen Schulen selbstständig entscheiden, wie sie auf Schülerdemonstrationen während der Unterrichtszeit reagieren. Das könne vom Nachholen des Unterrichts über Elterngespräche bis zu Verweisen, Bußgeld oder im äußersten Fall sogar Schulausschluss gehen, sagte ein Sprecher im April dieses Jahres. "Wenn die Schulpflicht nicht eingehalten wird, müssen die Schulleiter reagieren."

"Fridays for Future" - Demos seit Monaten

Seit Monaten demonstrieren vor allem junge Menschen in Deutschland und anderen Ländern weltweit einmal pro Woche am Freitag, um gegen ausbleibende Klimaschutzmaßnahmen zu protestieren. Die Aktivitäten lösten ein erhebliches Echo in der Politik aus.