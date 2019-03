15.03.2019, 16:34 Uhr

#FridaysForFuture: Demos für mehr Klimaschutz auch in Dänemark

Auch in Dänemark haben am Freitag Schüler in zahlreichen Städten im Rahmen der #FridaysForFuture-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstriert. Der dänische Ministerpräsident Rasmussen reagiert auf die Proteste mit Lob für die engagierten Schüler.