Großdemos: In Algerien wächst der Druck auf die Machthaber

Unter dem Motto "Hallo System?!" wollen heute wieder tausende Demonstrierende in Algier, der Hauptstadt Algeriens, auf die Straße gehen. Zahlreiche Kulturschaffende kritisieren offen das Regime. Darunter auch Raja Meziane. Ihr Song "Allo le System!?" prangert sie wütend die algerische Regierung an: "Ihr habt Tausend Milliarden gestohlen und wollt noch mehr", ruft sie im Video-Clip zu ihrem Lied in einen Telefonhörer - aber niemand hebt am anderen Ende ab.

Laute und leiste Stimmen von Kulturschaffenden

Zu den leisen Stimmen gehört dagegen die von Ali Yahia Abdennour. Er ist mittlerweile 98 Jahre alt und damit einer der ältesten und am längsten aktiven Menschenrechtsaktivisten in Algerien. "Ich bin im Geiste und im Herzen bei Euch", teilt der Senior in einem Video mit. Er sei zwar ein großer Marschierer, wie jeder wisse, aber sein Alter verbiete ihm, mitzudemonstrieren gegen die, wie er sagt, "totalitären Machthaber". Gemeint ist Algeriens Regierung, die die Demos bislang zuließ.

Bei Protesten erwartet: Querschnitt der Gesellschaft

Zuletzt waren es die Anwälte, die auf die Straße gingen. Nun dürfte es ein guter Querschnitt der gesamten Gesellschaft sein. Paçifique ist dabei immer eines der am häufigsten gerufenen Worte, friedlich. Das zeichnete die Bewegung bislang aus. Und längst sind es nicht mehr nur unabhängige Aktivisten, sondern auch Wirtschaftsführer und mächtige Politiker, die NEIN sagen zu einer fünften Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika feierte am 2. März seinen 82. Geburtstag. Er kündigt an bei einer Wiederwahl nicht die gesamte Amtszeit wahrnehmen zu wollen.

Breiter Widerstand - auch im Parlament

Am Donnerstag blieb gleich das ganze Parlament leer, was als Zeichen des Missfallens der Gesetzgeber für die eigene Regierung gewertet wurde. Kandidaten wollen nicht mehr kandidieren, weil sie die Präsidentschaftswahl am 18. April für eine Farce halten. Einer machte gar auf Spaßpartei und ließ einen gleichnamigen Verwandten als Kandidaten registrieren, weil er für sich selbst keine Chance sah, zugelassen zu werden. Und es ist schwer geworden, jemanden zu finden, der noch darauf wettet, dass diese Wahl überhaupt stattfindet. Großes Polittheater, wenn es nicht so ernst wäre.

"Das ganze Land kocht und das werde auch nicht mehr aufhören", glaubt der Politikredakteur der Tageszeitung El Watan, Kamal Mejdoub. Das ganze System stehe auf der Kippe und nicht nur die fünfte Amtszeit des Präsidenten. Mehr und mehr macht sich im Land eine Absetzbewegung bemerkbar von denen, die nicht mit dem Schiff der Herrschenden untergehen wollen - auch innerhalb der regierenden Nationalen Befreiungsfront FNL, die sich aus Sicht ihrer Kritiker in eine Sackgasse manövriert hat.

Hoffnung auf Demokratie

"Die Botschaft, die wir ans Regime senden wollen ist: Tretet ab und lasst uns in Demokratie leben und in einem freien Land", fordert eine 19-jährige Medizinstudentin, die in ihrem Leben nie einen anderen Präsidenten als Bouteflika kennengelernt hat. Aber sie ist sich sicher: Das Land sei mit dem mafiösen Machthaber nicht mehr einverstanden.

Die junge Frau hat sich sogar vorher aufgeschrieben, was sie ins Mikro sagen wollte, unter vollem Namen, den wir hier aber nicht mitteilen. Denn das Militär rasselt angesichts der immer unübersichtlicher werdenden politischen Lage hörbar mit dem Säbel. Generalstabschef Gaíd Salah sagte bei laufenden Kameras vor Untergebenen, er sehe sich als Garant der Stabilität: "Einige Parteien sind gegen die Stabilität, die wir geschaffen haben und gegen die Sicherheit."

Das Militär warnt vor Bürgerkrieg und "bleiernen Zeiten"

Generalstabschef Gaíd Salah unterstellt den Protestierenden, Algerien in die "bleiernen Jahre des Schmerzes" zurückzuwerfen. Damit meint der Militär den Bürgerkrieg in den 1990er Jahren, bei dem zwischen 100.000 und 200.000 Menschen gestorben sind. Ob der Hinweis vielleicht eine Drohung sein könnte? Oder nur eine Warnung an die Islamisten? Oder sogar eine Beschwichtigung für alle? Darüber rätseln die Algerier jetzt. Vor allem aber wüssten sie gern mal, wie es ihrem 82-jährigen Präsidenten geht.

Präsident Bouteflika in Schweizer Krankenhaus

Seit dem 24. Februar wird Bouteflika in der Schweiz behandelt. In seinem Namen wurde gestern wieder eine schriftliche Botschaft an das Volk verbreitet. Darin heißt es: "Nur an der Wahlurne werde am 18. April über Reformen entschieden." Also nicht auf der Straße. Und Meldungen darüber, dass sich sein Zustand verschlechtert habe, die entbehrten jeder Grundlage.