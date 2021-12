Freude und Frust: Silvester (fast) ohne Raketen und Böller

Nun ist es offiziell: Silvester wird wieder leiser. Bund und Länder haben den Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester bundesweit verboten. Und auch wer schon Raketen und Böller hat, muss an bestimmten belebten Plätzen darauf verzichten. Generell wird vom Raketen-Zünden abgeraten, um Belastungen der Kliniken durch Verletzte zu vermeiden. Die Reaktionen auf das Verkaufsverbot sind durchaus gemischt. Während unter anderem Tier- und Umweltschützer sich über die Abwesenheit der lauten Böller freuen, fällt damit für andere eine beliebte Silvestertradition erneut ins Wasser.

Der Frust in der Feuerwerks-Branche ist groß

Für den Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist die Auslastung der Krankenhäuser kein Argument für das Verkaufsverbot. Nicht legales Silvesterfeuerwerk sei in anderen Jahren schuld an mehr Patienten in den Notaufnahmen, sondern zu viel Alkohol, daraus resultierende Streitereien und illegale Feuerwerksprodukte aus dem Ausland. Die Böller-Hersteller warnen gar vor einem "Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland".

Illegale Böller sorgen häufig für schwere Verletzungen

Klare Worte findet auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (Sachsen). Man habe 2020 mit Sorge die Einfuhr von illegalem Feuerwerk aus anderen europäischen Ländern feststellen müssen. Der Grund: In einigen Nachbarländern sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 frei verkäuflich. Diese Art von Feuerwerk erfordere in Deutschland eine spezielle Erlaubnis und nachweisbare Befähigung. Bei unsachgemäßem Umgang bestünde eine ernsthafte Verletzungsgefahr, so der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Das in Deutschland hergestellte bzw. vertriebene Feuerwerk "wird dagegen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder anderen notifizierten Prüfstellen in EU-Mitgliedsstaaten genau auf Unbedenklichkeit überprüft, bevor es zugelassen wird."

Deutsche Umwelthilfe begrüßt Verkaufsverbot

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warb dagegen schon im November für ein Böller-Verbot, zusammen mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP), einigen Ärzten und Tierschützern. Schließlich gebe es viele Verletzte durch Böller und Raketen, Tiere würden durch den Lärm gestresst, die Umwelt verschmutzt und die Feinstaubbelastung durch das Schwarzpulver sei hoch. "Gerade für Asthmatiker, vulnerable Gruppen, aber ebenso viele Haus- und Wildtiere und die Umwelt insgesamt ist das eine große Entlastung", so DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Er fordert, das Abbrennen von Feuerwerk auch in künftigen Jahren flächendeckend zu verbieten.

Aerosolforscher Scheuch: Versammlungsverbote sind kontraproduktiv

Dem Beschluss von Bund und Ländern zufolge müssen die Kommunen selbst bestimmen, an welchen besonders beliebten Orten kein Feuerwerk gezündet werden darf, ein pauschales Verbot gibt es auch in diesem Jahr nicht. Es soll aber Versammlungsverbote geben. Die allerdings hält der Aerosolforscher und frühere Präsident der internationalen Gesellschaft für Aerosolmedizin Gerhard Scheuch für kontraproduktiv: "Weil diese Versammlungen dann natürlich in Innenräumen stattfinden werden und wir wissen, dass die Ansteckungsgefahr in Innenräumen um ein Vielfaches höher ist als draußen." Die Daten zeigten dies eindeutig. "Wir müssen uns mehr um die Lufthygiene in den Innenräumen kümmern, wir müssen aufpassen, dass wir uns drinnen nicht anstecken, wir müssen die Menschen sensibilisieren, dass sie in Innenräumen vorsichtiger sind - dass sie sich mit weniger Leuten treffen, die Treffen kürzer gestalten, mehr die Fenster aufmachen und lüften und eben eigentlich auch mehr ins Freie gehen."

(Mit Material von dpa)

