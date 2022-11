Freiwilligendienst: Experten wollen keine Pflicht

In der Debatte um einen Pflichtdienst für jüngere Menschen hat sich der Präsident des Bayerischen Jugendrings Matthias Fack gegen eine Verpflichtung ausgesprochen. Junge Menschen leisteten bereits viel für die Gesellschaft, sagte Fack bei BR24live. Die Diskussion, angestoßen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, verkenne, wie viel ehrenamtliches Engagement bereits geleistet werde, und zwar in allen Generationen. Laut Fack sind in Deutschland bereits gute Freiwilligendienste vorhanden. Eine Pflicht lehnt der Präsident des Bayerischen Jugendrings deshalb ab.

Fack: Rahmenbedingungen verbessern

Fack plädierte für einen attraktiveren Rahmen und mehr Werbung für Freiwilligendienste, eine bessere Ausstattung sowie die Anerkennung der Leistung bei einer späteren Ausbildung. Auf diese Weise könnten jüngere Menschen - und nicht nur sie - den Weg zu Freiwilligendiensten noch stärker finden. "Im Übrigen gibt es mehr junge Menschen, die Freiwilligendienste machen wollen, als es Plätze gibt." Hier sei die Politik gefragt. So sei etwa eine angemessene Entlohnung wichtig, damit junge Menschen während der Freiwilligendienstes ohne Unterstützung vom Elternhaus ihr Leben bestreiten könnten. Auch bei der Rente könnte die Zeit des Freiwilligendienstes angerechnet werden, so Facks Vorschlag. Dies würde den Dienst attraktiver machen.

Buyx: Jugendliche haben schon viel geleistet

Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, ist gegen eine Pflicht. Für einen Dienst an der Gesellschaft jedoch spreche viel. Anderen zu helfen tue gut, betonte Buyx im BR24live-Interview. "Das tut meiner psychischen Gesundheit gut, meiner körperlichen Gesundheit, das hebt die Lebensqualität." Auch stärke es die Zivilgesellschaft und den Zusammenhalt. Dass viele jüngere Menschen einen Pflichtdienst ablehnten, kann Buyx gut verstehen. Die junge Generation habe während der Pandemie sehr viel Solidarität gezeigt. "Ich würde sehr dafür plädieren, dass man das nicht auf eine Generation beschränkt." Buyx verweist auf Modelle, Freiwilligenarbeit im Rentenalter oder zwischendurch im Erwerbsleben zu absolvieren.

Mit klugen Anreizen für mehr Freiwillige sorgen

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats zieht Freiwilligkeit hier einer Pflicht vor. "Ich wäre eigentlich ganz zuversichtlich, wenn man das gut gestaltet und tatsächlich auch mit klugen Anreizen versieht, dass man auch schon mit so einem Freiwilligendienst – wenn man den ein bisschen attraktiv macht – relativ viel erreichen könnte." Dies auszuprobieren müsse der Einführung einer Pflicht vorausgehen.

Jugendliche: "Pflicht wäre ungeil"

Auch bei einer Diskussionsrunde im Schloss Bellevue hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Widerspruch für sein Konzept einer sozialen Pflichtzeit für alle Menschen geerntet. Statt einen solchen sozialen Dienst zur Pflicht zu machen, sollten ehrenamtliches Engagement und Freiwilligendienste stärker gefördert und auch besser bezahlt werden, hieß es in der Runde am Dienstag. Eine junge Frau aus dem Publikum sagte, sie mache ein Freiwilliges Soziales Jahr, weil sie sich engagieren möchte. "Wenn es eine Pflicht geben würde, fände ich das gleich 90 Prozent ungeiler. Ich glaube, dass Tolle an diesem sozialen Engagement ist, dass es freiwillig ist."

Auch die Studentin Kira Wesbuer, Mentorin im Freiwilligen Politischen Jahr bei den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, lehnte jeglichen Zwang ab. "Ich würde gern die Debatte führen, wie wir Freiwilligendienste generell attraktiver machen." Deutlich wurde, dass dazu vor allem auch eine angemessene Bezahlung gehört. Im Durchschnitt bekäme man im Freiwilligen Sozialen Jahr monatlich 300 Euro, sagte Hannes Wendler von der Johanniter Unfallhilfe. "Eine Familie muss sich dieses soziale Jahr leisten können."

Steinmeier hatte zur Eröffnung der Diskussionsrunde unter dem Motto "Wie stärken wir, was uns verbindet?" gesagt, ihm sei von Anfang an sehr klar gewesen, dass sein Vorschlag nicht nur Begeisterung hervorrufen werde. Ihm sei es vor allem wichtig, dass "diese Debatte jetzt nicht wieder im Nichts endet".