Freiwillige Ausreise: Geld allein reicht nicht aus

Vor ziemlich genau 40 Jahren hat die Bundesregierung das erste Förderprogramm für die freiwillige Ausreise aufgelegt, das sogenannte REAG-Programm. Seitdem hat es das Bundesinnenministerium immer wieder erweitert und umstrukturiert.

Was ist "Starthilfe Plus"?

2017 kam als Ergänzung das Programm "Starthilfe Plus“ dazu, durchgeführt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Organisation für Migration (IOM). Es richtet sich vor allem an jene, die hierzulande eine geringe Bleibeperspektive haben bzw. ausreisepflichtig sind.

Ihnen zahlt der Staat zwischen 800 und 1.200 Euro. 500 Euro "Familienzuschlag“ kommen hinzu, wenn mehr als vier Familienmitglieder gemeinsam ausreisen. Dabei wird die zweite Rate des Betrags frühestens ein halbes Jahr nach der Ausreise im Rückkehrland ausgezahlt.

Wer nimmt "Starthilfe Plus" in Anspruch?

Laut den Rückmeldungen auf die Befragung von BAMF und IOM sind die meisten Rückkehrer männlich und zwischen 18 und 30 Jahre alt, gut die Hälfte von ihnen ist alleinstehend. Viele waren länger als zwei Jahre in Deutschland, als sie sich zur Ausreise entschlossen. Etwa 30 Prozent der Befragten reisten mit der Familie aus. Insgesamt förderte Deutschland mit "Starthilfe Plus" in den Jahren 2017 und 2018 rund 15.000 freiwillige Ausreisen in 57 Zielländer.

Welche Motivation steht hinter einer freiwilligen Ausreise?

Nicht allein das Geld. Als wichtigsten Grund, Deutschland zu verlassen, nennen die Befragten die Unsicherheit darüber, bleiben zu können, das Gefühl, hier nicht zu Hause zu sein und Heimweh. Viele wollen wieder zurück zu Freunden und Verwandten in der Heimat.

Das im Rahmen von "Starthilfe Plus" ausbezahlte Geld geben die wenigsten als Grund für ihre freiwillige Ausreise an. Wenn sich aber jemand bereits (aus anderen Motiven) zu diesem Schritt entschieden hat, kann die finanzielle Unterstützung wegen der hohen Reisekosten von Bedeutung sein.

Aber es gibt auch Gründe, die diese Entscheidung erschweren: Die Befragten nannten etwa die besseren Lebensbedingungen in Deutschland, zum Beispiel das gute Gesundheitssystem, außerdem die Angst vor Verfolgung im Heimatland.

Wie geht es den Betreffenden nach der Ausreise?

Rund 40 Prozent der Befragten sind mit ihrem Leben am Rückkehrort zufrieden, knapp 30 Prozent sind es nicht. Die meisten zufriedenen Rückkehrer kommen aus Armenien, die meisten unzufriedenen aus dem Libanon. Vor allem dort und in Afghanistan wird die Sicherheitslage als "problematisch" empfunden. Auch in der Ukraine und in Nigeria haben Betroffene Sorge wegen der Sicherheit im Land.

Das Geld aus der ersten Rate der Auszahlung verwenden die allermeisten für den alltäglichen Bedarf. "Durch die Deckung der täglichen Bedarfe mithilfe der Fördergelder gewinnen sie Zeit, um sich zu orientieren und eine individuelle Reintegrationsstrategie zu entwickeln", so die Studie.

Insgesamt geht rund ein Drittel der in ihre Heimat Zurückgekehrten nach sechs bis acht Monaten einer Vollzeitbeschäftigung nach. Das Einkommen reicht allerdings für das tägliche Leben nicht immer aus, da die meisten Befragten nach ihrer Rückkehr für andere Familienmitglieder finanziell verantwortlich sind.

Für die eigene Unternehmensgründung verwenden rund sieben Prozent der Rückkehrer die erste Rate des Förderbetrags, rund 14 Prozent die zweite Rate. Hier wünschen sich manche Rückkehrer noch mehr Unterstützung, jenseits der finanziellen Förderung. Und fast 40 Prozent hätten den Studienergebnissen zufolge gerne Hilfe bei der Suche nach Arbeit.

Ist die Studie repräsentativ?

Nein. Von den rund 15.000 freiwilligen Rückkehrern füllten rund 1.300 Personen aus den zehn häufigsten Rückkehr-Ländern den Fragebogen aus. Nach Angaben von BAMF und IOM sind längst nicht mehr alle Rückkehrer erreichbar. Außerdem sei die Gefahr gegeben, dass Antworten beeinflusst wurden oder sich die Betreffenden nicht trauten, offen zu antworten, da viele Fragebögen in Büros der IOM im Rückkehrland ausgefüllt wurden.

Da allerdings die Auswahl der Befragten bezüglich relevanter Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Aufenthaltsstatus vor der Ausreise mit der Grundgesamtheit übereinstimme, sei davon auszugehen, dass die gewonnenen Erkenntnisse der Studie für "einen großen Teil der Zurückgekehrten im Starthilfe Plus-Programm relevant sind", schreiben die Studienautoren.