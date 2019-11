Freiheitswolke und Trabbikorso: Deutschland feiert den Mauerfall

Die größte Party steigt in jener Stadt, in der am 9. November 1989 eine fast drei Jahrzehnte dauernde gewaltsame Trennung ihr friedliches Ende gefunden hat: Berlin. Eine ganze Woche lang hat die Stadt gefeiert. Höhepunkt ist am Samstagabend eine große Bühnenschau vor dem Brandenburger Tor. Zehntausende Menschen versammeln sich unter der "Freiheitswolke", einer vielfarbig illuminierten Kunstinstallation aus 30.000 Bändern, auf denen Menschen ihre Wünsche und Hoffnungen für die Gesellschaft geschrieben hatten. Viele klingen ungefähr so:

"Der Mauerfall steht für mich symbolisch dafür, dass es möglich ist, Kraft des persönlichen Engagements und selbstständigen Denkens das scheinbar Unmögliche zu erreichen - die Freiheit." Yuliya (45) aus Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft in seiner Rede dazu auf, auch andere Mauern zu erkennen und zu überwinden:

"Mauern aus Frust, Mauern aus Wut und Hass. Mauern der Sprachlosigkeit und der Entfremdung. Mauern, die unsichtbar sind, aber trotzdem spalten. Mauern die unserem Zusammenhalt im Wege stehen." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Doch nicht nur in der Hauptstadt wird gefeiert.

Die Bilder des Tages: Spektakel und Erinnerung von Berlin bis Großburschla