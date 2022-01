"Freiheit zurückgeben": Diskussion über Corona-Lockerungen

Die Forderungen, Öffnungsschritte für Mitte oder Ende Februar auf den Weg zu bringen, werden lauter. Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zeigte sich auch der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) offen für Lockerungen. Man könne und müsse über Öffnungen nachdenken, insbesondere wenn die Situation auf den Intensivstationen stabil bleibe und wenn sich bei den Normalbetten zeige, dass "da ganz wesentlich auch Menschen mit Corona und nicht nur wegen Corona liegen", sagte Bovenschulte dem Deutschlandfunk.

Söder sprach sich am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" für eine "Art Stufenplan aus. "Wir müssen in dieser Omikron-Wand, die da auf uns zukommt, auch nach einer Tür suchen, durch die man durchgehen kann in eine neue Zeit", betonte der CSU-Vorsitzende. Wenn es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems komme, müsse man "viel mehr Freiheit zurückgeben".

Der Ministerpräsident verwies darauf, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle laut Robert Koch-Institut in ungefähr zwei Wochen erreicht sein werde. "Also muss man schon für die Zeit danach planen, in welche Richtung man gehen muss." Söder sprach von mehr Zuschauern bei Sport und Kultur, von "mehr Möglichkeiten" bei Gastronomie, Messen und Veranstaltungen.

FDP drängt auf Öffnungsperspektiven

Ähnlich hatte sich zuvor Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geäußert: "Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann", sagte er dem "Spiegel".

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bezeichnete es im dpa-Interview als "ausgesprochen wichtig, dass wir in der derzeitigen Situation ein starkes positives Zeichen an die Menschen senden und schon jetzt beginnen, ernsthaft und intensiv über mögliche Öffnungsperspektiven zu sprechen". Seiner Meinung nach wäre es zu spät, diese Debatte erst anzustoßen, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überwunden sei.

Nächster Corona-Gipfel wohl am 16. Februar

Bund und Länder hatten sich vor einer Woche darauf verständigt, dass Öffnungsperspektiven entwickelt werden sollten für den Moment, an dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden könne. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist bislang für den 16. Februar geplant.

In Bayern traten schon vergangene Woche mehrere Lockerungen in Kraft – insbesondere für Kultur, Sport, Fahrschulen und die Jugendarbeit. So dürfen Kinos, Theater und Co. nun 50 statt bisher 25 Prozent der Plätze besetzen. Nach wochenlangem Zuschauerverbot dürfen die bayerischen Profi-Vereine wieder vor Publikum Heimspiele austragen: Dabei gilt eine maximale Auslastung von 25 Prozent und zudem eine Begrenzung auf höchstens 10.000 Zuschauer. An Theorie- und Fahrstunden von Fahrschulen dürfen neben Geimpften und Genesenen nun auch Menschen mit einem aktuellen negativen Testnachweis teilnehmen.

Bundesregierung: Omikron-Höhepunkt noch nicht erreicht

Regierungssprecher Steffen Hebestreit äußerte sich zurückhaltend zu der Öffnungsdebatte. Im Augenblick sei es für Lockerungen "noch ein bisschen verfrüht", sagte er in Berlin. Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. "Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig zu glauben, es ist schon vorbei", sagte Hebestreit. Trotzdem sei es richtig, sich Gedanken zu machen.

CDU-Chef Friedrich Merz fordert Geduld

Zuvor hatte schon Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen vor zu schnellen Lockerungen in der Corona-Pandemie gewarnt. "Es gibt keinen Anlass dafür, dass es kurzfristig Öffnungsmaßnahmen gibt", sagte er der dpa. Die Hospitalisierungsrate steige inzwischen wieder, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. Falls sich die Lage verschlechtere, müsse eher über eine Ausweitung bestehender Schutzmaßnahmen wie 2G-plus-Regeln nachgedacht werden.

Auch der neue CDU-Chef Friedrich Merz rief zu Geduld auf. "Für Lockerungen ist es aus meiner Sicht heute am Tag zu früh. Aber das kann in zwei bis drei Wochen schon anders sein", sagte er. Nötig seien noch "ein wenig Einschränkungen auch in den persönlichen Kontakten" und auch in den Großveranstaltungen.