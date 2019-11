Freiheit und Meinung: "Was darf ich sagen?"

Die Meinungsfreiheit gehört zu den elementaren Grundrechten. In Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten."

"Maximales Maß an Meinungsfreiheit"

Anke Domscheit-Berg, seit 2017 für die Linke im Bundestag, meint: "Es gibt ein maximales Maß an Meinungsfreiheit, das die Grenzen der Meinungsfreiheit eigentlich schon überschreitet."

Domscheit-Berg gilt als Netzexpertin, hat vor ihrer Zeit im Bundestag unter anderem für Microsoft gearbeitet und eine Glasfasernetzfirma gegründet. Mit anderen Frauen setzt sie sich unter dem Hashtag #netzohnegewalt für eine härtere Strafverfolgung bei Hass im Netz ein. Sie meint, Meinungsfreiheit dürfe nicht die Grenzen des Strafrechts übertreten und nicht die Freiheit anderer begrenzen. Beides sei aber oft zu beobachten, etwa in Talkshows, im Bundestag oder im Internet.

Zu viel Raum für "unerträgliche Äußerungen"?

In der bereits zitierten Allensbach-Studie sagten zum Beispiel 59 Prozent der Befragten, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich im privaten Kreis – also etwa unter Freunden oder eben im Internet – frei zu allen Themen äußern können. Zu frei, findet Domscheit-Berg:

"Ich habe mehrfach Dinge angezeigt, es ist noch nie etwas vor Gericht gelandet. Und wenn man dann noch so eklatante Fälle wie Renate Künast hat, wo unerträgliche Äußerungen von einem Gericht als Meinungsfreiheit bezeichnet werden, dass ich mich frage, wie lange wir noch Politikerinnen haben werden, die sagen: 'Ja, ich mache diesen Beruf.'" Anke Domscheit-Berg, MdB Die Linke

Umerziehungslager statt Freiheit

Was es wirklich heißt, keine Meinungsfreiheit zu genießen, weiß Asgar Can ziemlich genau. Can ist der Vorsitzende des Weltkongresses der Uiguren in München. 700 Uiguren leben in der Landeshauptstadt, weltweit sollen mehr als zehn Millionen Menschen zur muslimischen Minderheit in China zählen.

Mehr als eine Million von ihnen steckt aktuell in Umerziehungslagern, denn China verfolgt und überwacht die Uigurische Minderheit.

"Die Uiguren sind verpflichtet, eine bestimmte App von der chinesischen Regierung zu benutzen. Dadurch sind alle Uiguren überwacht, man weiß, was sie machen und wo sie sind." Asgar Can, Weltkongress der Uiguren