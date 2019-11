Freiheit und Klimawandel: "Was darf ich essen?"

Es gibt viele Vorteile, wenig oder kein Fleisch zu essen: Man lebt in der Regel gesünder, setzt sich für das Tierwohl ein und der CO2-Fußabdruck wird kleiner. Trotzdem sind in Deutschland die Veganer und Vegetarier in der deutlichen Minderheit. Ein "Veggie-Day", wie ihn die Grünen im Bundestagswahlkampf 2013 forderten, entfachte eine sehr emotionale Debatte. Jeder solle doch das essen, was er wolle, wandten die Gegner ein.

Keine Einschränkung, sondern Bereicherung

Annalena Meyer ist Lehrerin für Sport und Deutsch. Ihr Vater wuchs auf einem Bauernhof auf. "Ich weiß aus meiner Kindheit, was es heißt, ein Tier zu schlachten", sagt sie. In ihrem Kühlschrank stehen Sojamilch und Sojajoghurt, ein aus dem Garten gepflückter Kürbis und Tofu. Seit vier Jahren ist sie Vegetarierin. Sie meint, ihre neue Lebensweise habe ihr viele neue Möglichkeiten aufgezeigt. "Wir haben als Vegetarier so viel mehr Vielfalt. Freunde von mir haben zum Beispiel noch nie von Hummus gehört. Und wir ernähren uns fast ausschließlich davon!"