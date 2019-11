Freiheit und Geschwindigkeit: "Wie schnell darf ich fahren?"

Hilft ein Tempolimit beim Klimaschutz?

Auch in der Frage, ob man langsamer fahren sollte, um das Klima zu schonen, gibt es keine Einigkeit. Für Mario Sauter sollte man die Autokonzerne stärker in die Pflicht nehmen, damit sie spritsparendere Technologien in ihre Wagen einbauen. Das sei wirksamer, als die Geschwindigkeit zu begrenzen. Christoph von Gagern fordert dagegen, dass in den Zeiten der Klimakrise jede mögliche Maßnahme ergriffen werden müsse, um CO2 einzusparen.