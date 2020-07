Freiheit oder Seuchenschutz? Debatte um Ende der Maskenpflicht

Für manche ist sie lästig, für andere rettet sie Leben. Die Maskenpflicht war von Anfang an für viele DAS Symbol in der Frage: Persönliche Freiheit oder Seuchenschutz - was wiegt schwerer? Nun ist Mecklenburg-Vorpommern vorgeprescht mit der Ankündigung, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Geschäften nicht mehr vorzuschreiben. Für Bayern kommt das nach wie vor nicht in Frage. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist strikt dagegen.

"Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", verkündete Mecklenburg-Vorpommerns Landeswirtschaftsminister Harry Glawe in der "Welt am Sonntag".

Mecklenburg-Vorpommern schafft Masken ab - viele Politiker skeptisch

Manchem Kritiker der Infektionsschutzmaßnahmen spricht das aus dem Herzen. Doch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt vor Leichtfertigkeit. Er verstehe zwar "die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität", schreibt Spahn im Kurzbotschaftendienst Twitter. Aber das Coronavirus sei "noch da".