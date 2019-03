Freie Wähler stellen sich gegen ein neues EU-Urheberrecht

Aiwanger: Brexit-Chaos schadet auch Deutschland

Der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger hatte zuvor in seiner Rede vor den rund 300 Delegierten intensiv den Wahlkampf für die Europawahl im Blick. "Europa muss sich um die wichtigen Dinge kümmern, um gegen die USA und China bestehen zu können", sagte er in der Aschaffenburger Stadthalle. Wenn Europa nicht funktionierte, so wie beim "Chaos" rund um den Brexit, dann schade das auch Deutschland.

Kurz vor der Europawahl haben die Freien Wähler den Bundesparteitag genutzt, um über die strategische Ausrichtung des beginnenden Wahlkampfs zu informieren. Deswegen habe man auch Bayern als Veranstaltungsort für den Bundesparteitag ausgewählt. Die Europa-Abgeordnete Ulrike Müller sagte dazu: Die Delegierten sollen den Rückenwind aus Bayern mitnehmen und in ganz Deutschland "verteilen".