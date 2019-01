Freie Wähler rechtfertigen Finanztricks

"Der Spiegel" berichtet in seiner neuesten Ausgabe, dass die Freien Wähler umstrittene Finanztransaktionen durchgeführt hätten. Das Nachrichtenmagazin unterstellt der Partei "Millionentricks mit Staatsanleihen".

Lücke im Gesetz

Möglich habe das eine Gesetzeslücke gemacht: Das Parteiengesetz besagt, dass Parteien nur so viel an staatlichen Zuschüssen bekommen, wie sie an eigenen Mitteln einnehmen. Manche Parteien erreichen aber die Summe an Eigenmitteln nicht, um die volle Höhe an Staatsgeldern zu erhalten, die ihnen theoretisch in Aussicht stünde. Laut "Spiegel" kauften die Freien Wähler deshalb im November 2015 deutsche Staatsanleihen im Wert von rund 1,47 Millionen Euro - und stießen sie kurz darauf zum fast gleichen Preis wieder ab. Über diesen Trick soll die Partei 1,6 Millionen Euro erhalten haben, eine Million Euro mehr als ohne die Transaktion.

Freie Wähler: "Bewegen uns innerhalb rechtlicher Vorgaben"

Manfred Petry, der Bundesvize der Freien Wähler, hat diese Praxis im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 am Samstagvormittag) verteidigt: "Das ist immer wieder dieser Tatsache geschuldet: 'Wann brauchen wir Liquidität und wann legen wir an?' Das kann einmal ein paar Tage sein, im Jahr 2015 waren es ein paar Tage. 2016, 2017, da sind es mal mehrere Monate, einmal geht es auch über einen Jahreswechsel."

Durch die Transaktion im Jahr 2015 sollen die Freien Wähler knapp eine Million mehr bekommen haben, als es ohne die Transaktion gewesen wäre. Petry wies das zurück und verwies im BR-Interview auf die öffentlich einsehbaren Rechenschaftsberichte: "Da kann ich jetzt keine Mehrung von einer Million erkennen, wie es der Spiegel darstellt. Deswegen sind wir da jetzt wertfrei, irgendwelche illegalen Transaktionen durchgeführt zu haben."

"Wir bewegen uns ganz klar im Bereich der derzeitigen rechtlichen Vorgaben aus dem Parteiengesetz."

Ähnliche Transaktionen auch 2019 möglich

Zur Frage, ob die umstrittene Praxis denn moralisch in Ordnung sei, sagte der Bundesvize: "Wir machen das ja ganz transparent. Ich denke doch, dass unsere Gesetzgebung mit der Moral verbunden ist."

Dass die Freien Wähler diese Transaktionen auch 2019 durchführen, schließt Petry nicht aus: "Wir brauchen eine Kapitalanlage. Bei uns ist die Kapitalanlage - das ist im Bundesvorstand so beschlossen - die Form "Ankauf von deutschen Staatsanleihen", weil das eine sichere Anlage ist. Von daher wird das ein Instrumentarium sein für die Zukunft."