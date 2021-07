Freie-Wähler-Chef Aiwanger würde nach der Wahl nach Berlin gehen

Hubert Aiwanger ist bereits bayerischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler und Bundesvorsitzender. Nun führt er also auch die Bundespartei in den Wahlkampf. Mit rund 94 Prozent hat ihn die Bundesvereinigung der Freien Wähler zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Sollten die Freien Wähler den Sprung in den Bundestag schaffen, will Hubert Aiwanger nach Berlin wechseln und sein Amt als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern aufgeben, sagte er am Montag bei der Vorstellung der Wahlkampagne.

Freie Wähler bundesweit derzeit unter 5 Prozent Hürde

Noch reicht es dafür aber Umfragen zufolge nicht. Zwar würden im Moment laut Bayerntrend vom Juli sechs Prozent der Bayerinnen und Bayern die Partei in den Bundestag wählen, doch bundesweit liegen die Freien Wähler deutlich unter der 5 Prozent-Hürde. Beim ARD Deutschlandtrend vom Mai kamen sie zum Beispiel auf drei Prozent, ähnlich waren die Ergebnisse beim ZDF-Politbarometer. Andere Umfrageinstitute erwähnen die Freien Wähler nicht gesondert.

Aiwanger wirbt für Zweitstimmen

Aiwanger sieht die Wahrscheinlichkeit, dass der Sprung trotzdem zu schaffen ist, bei "auf alle Fälle über 50 Prozent". Gezielt wirbt er dabei um die Zweistimmen, vor allem derjenigen, die mit ihrer Erststimme Unionskandidaten wählen. Doch genau das will CSU-Chef Markus Söder verhindern. Es dürfe keine Zweitstimmenkampagne für andere geben, betonte Söder vergangene Woche, nicht für die FDP und schon gar nicht für die Freien Wähler. Man müsse dafür sorgen, dass das bürgerliche Lager "nicht ständig weiter zersplittert", so Söder.

Aiwanger kontert: Die Kandidaten der CSU kämen ohnehin über die Erststimme in den Bundestag, sie bräuchten die Zweitstimme gar nicht. "Seid mal solidarisch, gebt uns die Zweitstimme", ruft Aiwanger CSU und CDU zu, "dann brauchen wir uns am Ende nicht mit den Grünen rumärgern."

Freie-Wähler-Kampagne: "Ein Deutschland für alle"

Inhaltlich stellen die Freien Wähler ihre Kampagne unter das Motto "Ein Deutschland für alle" und positionieren sich als Kraft der Mitte. Gregor Voht, stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Wähler und Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, betont, man wolle "weg von der Klientelpolitik", "weg vom Spaltenden, vom Polarisierenden". Mit derselben Strategie hätte die Partei in Kommunalwahlen Erfolg. Ein Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler werde nicht gewählt, weil er eine kleine Klientel anspricht, so Voht, sondern 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler.

Freie Wähler wollen Klimaschutzkommission

In der Klimapolitik setzen die Freien Wähler zwar auch auf den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien, betonen aber, ohne grünen Wasserstoff werde es nicht gehen. Nur mit Erneuerbaren könne man den Bedarf an Öl und Gas nicht ausgleichen, sagt Hubert Aiwanger. Er will deshalb eine Infrastruktur für Wasserstoff in Deutschland aufbauen. Außerdem soll es eine unabhängige Kommission geben – unter anderem besetzt mit Wissenschaftlern, Wirtschaftsvertreter, Fridays for Future Aktivisten und Umweltschützern. Sie sollen die Fortschritte beim Klimaschutz gemeinsam überprüfen.

Bei der Corona-Debatte positionieren sich die Freien Wähler klar gegen eine Impfpflicht. Impfen sei nicht die eine Lösung für alle, sagt Aiwanger. Wenn man nur auf diesen Weg beharre, verliere man immer mehr Vertrauen. Viel wichtiger sei, so Aiwanger, alle Maßnahmen vom Impfen, über die Maske bis zum Testen, sinnvoll zu kombinieren.

Aiwanger: Rentenniveau darf nicht weiter absinken

Ein weiterer Schwerpunkt im Wahlkampf ist für die Freien Wähler die Förderung von Wohneigentum sein. Der Solidaritätszuschlag sollte aus ihrer Sicht abgeschafft werden, und sie wollen verhindern, dass sich das Rentenniveau weiter absenkt. Bei der Rente gebe es "Endlosdebatten" und viel "Verunsicherung", sagt Hubert Aiwanger. Das frustriere.

Die Bedeutung der Freien Wähler ist je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz schafften sie es dieses Jahr zum ersten Mal, ins Parlament einzuziehen. In Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt klappte das allerdings nicht, sie kamen jeweils nur auf rund drei Prozent. Neben Bayern und Rheinland-Pfalz sind die Freien Wähler auch im brandenburgischen Landtag vertreten.