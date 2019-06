Freiburg: Prozess nach Gruppenvergewaltigung

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat vor dem Freiburger Landgericht der Prozess gegen elf Männer begonnen. Die Anklage wirft ihnen Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung vor. Die Angeklagten sind im Alter von heute 18 bis 30 Jahren, die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Oktober vergangenen Jahres eine 18-Jährige nachts in Freiburg nach einem Discobesuch im Industriegebiet in einem Gebüsch vor der Diskothek vergewaltigt zu haben. Die Angeklagten wurden mit Handschellen und teilweise Fußfesseln in den Saal gebracht.

Anklage: Frau war wehr- und willenlos

Der Frau war zuvor in der Disco nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Tablette der Droge Ecstasy angeboten worden, zudem sei ihr eine unbekannte Substanz ins Getränk gemischt worden. Die Frau sei daher bei der Tat wehr- und willenlos gewesen. Sie war einen Tag später zur Polizei gegangen. Die Frau ist in dem Prozess Nebenklägerin und erschien am Mittwoch nicht persönlich.

Angeklagte in U-Haft

Die elf Männer wurden festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Acht von ihnen stammen Gerichtsangaben zufolge aus Syrien. Hinzu kommen zwei Männer aus Algerien und dem Irak sowie ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Nach einem weiteren - unbekannten - Verdächtigen fahndet die Polizei mit einem Phantombild. Eine konkrete Spur gibt es den Angaben zufolge nicht.

Hauptbeschuldigter gilt als Intensivtäter

Hauptbeschuldigter ist der Anklage zufolge ein 22 Jahre alter Mann aus Syrien. Er soll die 18-Jährige vergewaltigt und andere Männer zum Vergewaltigen animiert haben. Er gilt Justizangaben zufolge als Intensivtäter. Die Gruppenvergewaltigung hatte im vergangenen Jahr bundesweit Aufsehen erregt. Dabei gerieten auch die Polizeibehörden und der Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) in die Kritik. Die Ermittler hätten mit der Festnahme des Hauptverdächtigen, gegen den wegen weiterer Straftaten ein Haftbefehl vorgelegen habe, zu lange gewartet. Die Behörden widersprachen dem Vorwurf. Strobl nannte für das Zögern "ermittlungstaktische Gründe".

Kurz vor Beginn des Prozesses kündigte der Anwalt des Hauptangeklagten eine Erklärung seines Mandanten an. Der 22-Jährige sei nicht im Sinne der Anklage schuldig, sagte Verteidiger Jörg Ritzel der Deutschen Presse-Agentur. Die Vorverurteilung sei zudem erheblich gewesen.

27 Verhandlungstage angesetzt

Für den Prozess gelten laut dem Gericht wegen des großen Besucher- und Medieninteresses erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Aufgrund des großen Interesses musste der Gerichtssaal umgebaut werden. Es sind 27 Verhandlungstage bis Ende Dezember geplant. Allein die ersten drei Prozesstage sind für die persönlichen Angaben der Angeklagten vorgesehen. Am fünften Prozesstag soll das Opfer, das als Nebenklägerin auftritt, aussagen. Gehört werden sollen rund 50 Zeugen und fünf Sachverständige. Wann genau das Urteil gefällt werden wird, ist noch unklar.