Fregatte Bayern: Übungsreise mit Schwierigkeiten

Vor drei Monaten ist die Fregatte Bayern Richtung Indopazifik ausgelaufen. Personal und Material mussten bereits ausgetauscht werden.

Die Luftwaffe hätte gerne den direkten Weg von Deutschland in den Westpazifik genommen. Doch laut Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn hat China den Maschinen die Überfluggenehmigung verweigert. Der CSU-Politiker sagte dem Bayerischen Rundfunk, das habe Personalwechsel und Materialaustausch auf der Fregatte "Bayern" umständlicher gemacht, man habe auf längere Routen ausweichen müssen.

Deutschland auf der Seite der Demokraten

Silberhorn betonte, die Übungsreise des Marine-Schiffes sei gegen niemanden gerichtet – allerdings stehe Deutschland auf der Seite der Demokraten, wenn es um die "Rivalität von China und den USA, von autoritären Regimen und liberalen Demokratien" geht. Das südchinesische Meer werde die Fregatte auf einer Handelsroute durchqueren, die stehe auch einem Kriegsschiff zur Verfügung.

Stimmung an Bord ist "ausbaufähig"

Mit Blick auf die Besatzung des Schiffes sagte Silberhorn, sie arbeite hochprofessionell. Die Stimmung an Bord sei aber, so wörtlich, "ausbaufähig". Das liege an coronabedingten Einschränkungen beim Landgang, aber auch an den Kommunikationsmöglichkeiten. Die würden jetzt verbessert. Es gehe darum, den Frauen und Männern an Bord mehr Bandbreite für Telefonate und Kurznachrichten zu garantieren.

Rückkehr Ende Februar geplant

Mit der Entsendung der Fregatte in die geopolitisch wichtiger werdende Region will die Bundesregierung ein Zeichen setzen, dass sich Deutschland sicherheitspolitisch mehr engagiert und auf die Einhaltung des Völkerrechtes in der Region pocht. China baut seine Vormachtstellung im ressourcenreichen Südchinesischen Meer seit längerer Zeit aus.

Das Marineschiff war Anfang August ausgelaufen. Es befindet sich inzwischen im Westpazifik auf dem Weg von Guam nach Tokio. Die Rückkehr nach Deutschland ist für Ende Februar geplant.