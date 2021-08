Fregatte "Bayern" soll für Stabilität im Indopazifik sorgen

Bild

Die Fregatte "Bayern" sticht heute in Wilhelmshaven in See, um sich an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu beteiligen und Engagement in der Region zu bekunden. Dabei geht es auch um das immer dominantere Auftreten Chinas im Pazifik.

