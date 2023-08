"Freemantle Highway" ankert im Wattenmeer - Zielhafen unbekannt

An der niederländischen Wattenmeer-Küste war gestern Abend ein deutliches Aufatmen zu spüren. Inselbewohner, Bergungsexperten und Behörden waren erleichtert darüber, dass der brennende Frachter "Fremantle Highway" mit 1,6 Millionen Liter Schweröl an Bord nun an einem weniger exponierten Ankerplatz angekommen ist.

Zwischenstation an einem besser geschützten Ankerplatz

"Das Verschleppen des Schiffes verlief ohne Probleme", teilte die Wasserbehörde in Den Haag mit. Es gab keine Schäden für die Inseln und die Naturgebiete im Wattenmeer. Jetzt liegt das etwa 200 Meter lange Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord nach mehr als 15-stündiger riskanter Schlepp-Fahrt an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz etwa 16 Kilometer nördlich der Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland.

Der neue Platz liegt weit entfernt vom Schiffsverkehr, ist relativ windgeschützt - und nach Einschätzung der Behörden damit der beste Ort, der zurzeit mit der "Fremante Highway" erreichbar ist. Dort liegt das Schiff vor Anker, und wird zusätzlich stabilisiert von zwei Schleppern. Zudem bleibt das Spezialschiff, das im Notfall Öl räumen könnte, weiter ganz in der Nähe.

Brennt das Schiff noch immer?

Wie es nun genau weitergeht, war auch am Morgen offen. "Es gibt keine sichtbaren Zeichen mehr, dass das Feuer noch wütet", sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Man könne noch nicht sagen, dass der Brand gelöscht sei.

Fest steht, dass die "Fremantle Highway" erst in einen Hafen gebracht werden kann, wenn das Feuer mit Sicherheit erloschen ist. Das heißt abwarten, direktes Löschen schließt sich aus, um das Risiko, dass das Schiff doch noch kentert, minimieren will.

Zunächst muss Feuer erlöschen

Geprüft werden muss zudem, ob die Struktur der "Fremantle Highway", die durch die Hitze der Flammen geschwächt sein könnte, noch intakt genug ist, um das Schiff in einen niederländischen oder deutschen Hafen weiter zu schleppen.

Ideal sei es nicht, dass das alles so lange dauert, sagt Direktor de Ruig. Schon gar nicht in der Nähe des Weltnaturerbes Wattenmeer: "Aber unter diesen Umständen ist es der beste Ort", erklärt er, "hier bleibt das Schiff, bis das Feuer erloschen ist. Erst dann kann es sicher weiter geschleppt werden".

Öl abpumpen, bevor es weiter geht?

Zudem überlegen die Rettungsexperten, ob man zumindest einen Teil des Schweröls an Bord abpumpen könnte, bevor das Schiff erneut bewegt wird. "Das Feuer ist deutlich schwächer geworden, und auch die Temperatur hat abgenommen", sagte zwar der Direktor der Wasserbehörde, Joost de Ruig, dem Radiosender NOS. Das klingt gut, doch zugleich machten die Experten deutlich, dass sogar in der derzeitigen Ruheposition des Frachters die Bordwände doch noch aufreißen könnten, so dass Öl austritt, eine Weiterfahrt mit vollen Öltanks könnte daher unkalkulierbare Risiken bergen.

Wilhelmshaven - ein mögliches Ziel

Noch ist nicht entschieden, wohin die "Fremantle Highway" geschleppt wird. Es auf jeden Fall muss das Ziel ein Hafen sein, der für eine solche Operation ausgerüstet ist. Das Schiff muss dort entladen, abgewrackt werden, gegebenenfalls muss auch noch das Schweröl abgepumpt werden.

Die Entscheidung für einen Hafen hängt nach Angaben des Bergungsunternehmens Boskalis auch vom genauen Zustand des Schiffes und der Ladung ab. Optionen seien das benachbarte Eemshaven direkt an der deutschen Grenze sowie das deutsche Wilhelmshaven, sagte Boskalis-Chef Peter Berdowski der Tageszeitung De Telegraaf.

Umweltschützer fordern strengere Regeln für Auto-Transporte

Das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch Feuer ausbrach. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Man vermutet jedoch, dass der Brandherd die Batterie eines E-Autos war. Das Schiff hatte 498 elektrische Autos geladen und damit weit mehr als die 25, die zuerst gemeldet worden waren. Akkus von E-Autos seien viel schwieriger zu löschen, sagen Brand-Experten.

Inzwischen fordern Umweltschutzorganisationen auch in Deutschland strengere Regeln für den Transport von Autos. "Es ist längst überfällig, solche Transporte als Gefahrguttransporte zu deklarieren und nicht länger nah entlang der Küste fahren zu lassen", sagte Nadja Ziebarth, Leiterin des Meeresschutzbüros beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Mehr Vorschriften sind geplant

Die Weltschifffahrtsorganisation IMO, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, teilte dazu mit, dass man Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von Elektrofahrzeugen auf Schiffen"ganz oben auf der Tagesordnung" habe. Es gebe bereits geltende Vorschriften, die aber noch erweitert würden, teilte eine Sprecherin der in London ansässigen Organisation mit. So könnte beispielsweise festgelegt werden, wie der Akkustand der Fahrzeug-Batterien bei einem Transport sein muss.

Dies sei eine "Reaktion auf die zunehmende Zahl von Zwischenfällen mit Bränden, die auf die Beförderung von Fahrzeugen mit alternativen Energien, einschließlich Autos mit Lithium-Ionen-Batterien, zurückzuführen sind". Es seien noch weitere Sitzungen und Experten-Diskussionen hierzu geplant.

Experte: E-Autos "als Gefahrgut deklarieren"

Stefan Krüger, Professor für Schiffssicherheit an der TU Hamburg, sagte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, man beobachte "das Thema E-Autos mit gewisser Sorge". Es sei "unheimlich schwer", Brände von E-Autos zu löschen, zumal auf Schiffen, wo man gar nicht "an sie herankommt".

Das eigentlich Brisante seien aber nicht einmal Brände auf Car-Carriern wie der "Fremantle Highway", sondern mögliche Auto-Brände auf Fähren mit Passagieren an Bord. Um hier Vorsorge zu treffen, so fordert auch Krüger, müssten E-Autos "als Gefahrgut deklariert" und in abgeschlossenen Compartments untergebracht werden, die man bei Feuer fluten könnte. Man müsse dieses Thema nun "ernsthaft angehen", besonders, weil es "sehr gefährlich" sei, E-Autos und Menschen zusammen auf einem Schiff zu transportieren.

Bezüglich der "Fremantle Highway" hält der Professor ein "kontrolliertes Runterbrennen" des Schiffes für die beste Lösung. Ein Auseinanderbrechen sei "sehr unwahrscheinlich", da der Schiffsrumpf von unten durch das Wasser gekühlt werde.

Mit Informationen von dpa