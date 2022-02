Freedom Day: In diesen Ländern wurde schon gelockert

Ab dem 20. März sollen in Deutschland viele Corona-Auflagen wegfallen. Darauf haben sich Bund und Länder vor Kurzem geeinigt. Experten diskutieren noch darüber, ob dies angesichts der hohen Zahlen möglicherweise zu früh ist. In andere Ländern sind viele Corona-Regeln bereits gefallen. So ist die Lage in Dänemark, Schweden, Großbritannien und Israel:

Dänemark

Nach dem Freedom Day am 1. Februar fühlt sich der Alltag für viele Dänen schon wieder relativ normal an. In den Geschäften, Bussen und Bahnen der Hauptstadt Kopenhagen sieht man kaum noch Masken, die Cafés und Clubs sind wieder voller Menschen.

Doch auch wenn Maskenpflicht, Corona-Pass und Versammlungsgrenzen aus dem Leben der Dänen verschwunden sind: Die Pandemie ist es noch längst nicht. Die Infektionszahlen sind weiter hoch, die landesweite Inzidenz liegt noch immer weit über 4.000. In Kitas, Schulen, Pflegeheimen und Unternehmen fehlen Mitarbeiter, weil sich so viele anstecken. Eine Überlastung des Gesundheitswesens befürchten Experten trotzdem nicht. Denn die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist auch zwei Wochen nach der Öffnung stabil. Und in manchen Regionen, meinen Virologen, ist der Höhepunkt der Omikron-Welle wahrscheinlich schon erreicht.

Schweden

Für eine Bilanz der Öffnung ist es in Schweden noch etwas zu früh. Aber bislang ist die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen relativ ruhig, und auch in den Medien wird nicht mehr groß darüber diskutiert, ob die Aufhebung der Maßnahmen eine gute Entscheidung war. Die meisten Schweden sehen jetzt optimistisch in die Zukunft.

Im Stadtbild sieht man kaum eine Veränderung, weil sich viele Leute schon vorher nicht an die Masken-Empfehlung zum Beispiel in U-Bahnen und Bussen gehalten haben. Im Kulturleben und in den Restaurants merkt man dagegen schon einen Unterschied, weil man hier jetzt keinen Abstand mehr halten muss und es keinen Ausschank-Stopp am Abend gibt. Auch in den Nachtclubs darf wieder bis spät in die Nacht getanzt werden.

Großbritannien

In England sind schon seit Ende Januar fast alle gesetzlichen Corona-Restriktionen aufgehoben. Nur die Quarantänepflicht für positiv Getestete oder Personen mit Covid-Symptomen besteht noch. Sie müssen sich nach wie vor selbst isolieren.

Voraussichtlich wird Premier Boris Johnson aber noch heute mitteilen, dass auch die Quarantänepflicht in England in dieser Woche fällt. Das wäre vier Wochen früher als ursprünglich geplant. Die Statistiken zeigen, dass es im Januar – trotz anfangs sehr hoher täglicher Neuinfektionen von über 200.000 – keine Übersterblichkeit gab. Seither sind die Corona-Infektionszahlen und auch die Krankenhauseinweisungen stark gefallen, zudem geht auch die Zahl der Todesopfer stark zurück. Während am 19. Januar noch mehr als 1.300 Tote gemeldet wurden, waren es am 13. Februar 130.

Israel

In Israel wurde der Scheitelpunkt der Omikron-Welle schon vor einigen Wochen erreicht. Die Zahl der Neuinfizierten ist mit mehr als 10.000 Fällen täglich zwar immer noch hoch, geht aber deutlich zurück. Viel wichtiger für die Regierung ist, dass Israels Intensivstationen Entwarnung signalisieren. Als Omikron das Land Anfang Januar fest im Griff hatte, wurde eine Überlastung des Gesundheitssystems befürchtet. Doch in den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl der schweren Fälle um ein Drittel gesunken und nimmt weiter ab.

Auch öffentliches Leben und Wirtschaft im Land, die zeitweise aufgrund der vielen Neuinfektionen, zum Erliegen zu kommen drohten, sind wieder weitgehend im Normalbetrieb. Das gilt auch für die Schulen. Die Anti-Corona-Auflagen wurden fast vollständig aufgehoben. Der sogenannte Grüne Pass für Genesene und vollständig Geimpfte wird im Alltag nicht mehr benötigt. Ab dem 1. März dürfen sogar ungeimpfte Touristen wieder ins Land. Die Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt allerdings weiterhin. Mit Blick auf mögliche neue Varianten und weitere Corona-Wellen besorgt Experten aber Israels niedrige Impfquote von nur rund 60 Prozent.