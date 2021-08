Münchner Frauenverein will Afghaninnen unterstützen

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan trauen sich dort viele Frauen nicht mehr aus dem Haus. Der Verein "Afghanische Frauen in München" will ihnen eine Stimme geben und Menschen helfen, die aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden. Sie sorgen sich um die Verwandten in Afghanistan, mit denen sie in Dauerkontakt stehen.

Seit Beginn der Machtübernahme wächst die Angst in der Bevölkerung. Noch immer versuchen viele, zum Flughafen in Kabul zu kommen, um ins Ausland zu fliehen. Dort geht es chaotisch zu. Inzwischen gibt es Berichte über Hinrichtungen.