Frauentag soll in Berlin gesetzlicher Feiertag werden

Eine breite Mehrheit der Berliner Grünen votierte am Samstagabend auf einem Parteitag für die Einführung des Frauentags als gesetzlichen Feiertag. Zuvor hatten sich im rot-rot-grün regierten Berlin bereits Linke und SPD auf dieses Datum festgelegt.

Aus Bayern kamen gemischte Reaktionen für die Entscheidung der Grünen. Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen erklärte auf BR-Anfrage:

"Nachdem immer mehr politische Kräfte die Gleichstellung in unserem Land und auch weltweit als unwichtig abtun oder sich gar entgegenstellen, ist diese Entscheidung für einen Feiertag am Internationalen Frauentag das richtige Statement!" Natascha Kohnen

CSU-Ministerin sieht für Bayern "aktuell keinen Bedarf"

Anders sieht es die bayerische Staatsregierung: "Für einen weiteren Feiertag in Bayern sehe ich aktuell keinen Bedarf", so Familienministerin Kerstin Schreyer auf BR-Anfrage. Wichtiger sei es, gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Gleichbehandlung von Mann und Frau zur Selbstverständlichkeit werde. Viele Frauen leisteten als Alleinerziehende "ganz großes für diese Gesellschaft" und bräuchten "im Alter eine vernünftige Rente". Oberste Priorität habe für sie aber die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, so Schreyer.

Frauentag soll schon 2019 in Berlin Feiertag sein

Damit in Berlin der neue arbeitsfreie Feiertag bereits im kommenden Jahr gilt, muss nun rasch ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden. Berlin gehört zu den Bundesländern mit den wenigsten Feiertagen. Aktuell sind es neun Feiertage, in Bayern dagegen 13 Feiertage. Vertreter der Grünen in Berlin lobten den Beschluss:

"Der Einsatz für Frauenrechte und Gleichberechtigung gehört zur grünen DNA. Wir freuen uns, dass es nun eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus für den Frauentag geben kann." Berlins Grünen-Landeschefin Nina Stahr

Auch SPD und Linke wollen Frauentag als Feiertag

Zuvor hatten sich bereits die in Berlin mit den Grünen regierende SPD sowie die Linke für den neuen Feiertag ausgesprochen.

Der Internationale Frauentag geht auf die Konferenz sozialistischer Frauen 1910 in Kopenhagen zurück, die sich in einer Resolution für dessen Einführung aussprach. Er wird inzwischen auch von den Vereinten Nationen als Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden begangen.