Frauenquote: CDU streitet über Beschluss ihrer Partei-Spitze

Der Einsatz der CDU-Führung für eine verbindliche Quotenregelung hat in der Partei eine lebhafte Debatte ausgelöst. Widerspruch kam etwa vom Wirtschaftsflügel. Der Mittelstandspolitiker Carsten Linnemann bezeichnete es am Donnerstag in der ARD als "Trugschluss" zu glauben, dass die CDU durch eine Quote attraktiver für Frauen werde.

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat sich als bislang einziger der drei Bewerber um den Parteivorsitz hinter den Kompromiss der CDU-Spitze für eine schrittweise Frauenquote von 50 Prozent bis 2025 gestellt. Röttgen glaubt, dass der Beschluss auf dem Bundesparteitag im Dezember mit breiter Mehrheit angenommen wird.

Die Satzungskommission der CDU hatte sich am Mittwoch nach kontroverser Debatte auf einen Kompromiss zur Einführung einer verbindlichen Quote geeinigt.

Röttgen: CDU muss mehr für Frauen tun

Allerdings reiche das noch nicht aus, um mehr Frauen für die CDU zu gewinnen. Die CDU müsse die besonderen Belange von Frauen thematisch und in der Parteiarbeit zu einem dauerhaften Schwerpunkt machen. Ganz wichtig dabei sei die Vereinbarkeit von Familie - sowohl mit Beruf als auch mit ehrenamtlicher Parteiarbeit, so Röttgen.

Seine Mitbewerber für den Parteivorsitz Armin Laschet und Friedrich Merz haben sich bisher nicht zum Quoten-Kompromiss geäußert.

Hartes Ringen auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart erwartet

In der CDU wird vor und auf dem Parteitag ein hartes Ringen über die Einführung einer verbindlichen Quote erwartet. Neben Befürwortern gibt es eine Reihe von Skeptikern und auch zahlreiche Mitglieder in der Partei, die jede Quote ablehnen. Darunter sind auch etliche Frauen und Vertreter des Parteinachwuchses von der Jungen Union (JU). JU-Chef Tilman Kuban, der der Satzungskommission angehört, hatte für den Kompromiss gestimmt, dafür aber interne Kritik einstecken müssen.

Frauenquote heikles Thema für frisch gewählten Parteichef

Das Thema Frauenquote ist auch deswegen besonders heikel, weil es auf dem Parteitag zur ersten Niederlage des neuen CDU-Chefs direkt nach seiner Wahl führen könnte - wenn sich die Delegierten gegen die Quote entscheiden oder eine nochmals entschärfte weitere Kompromissversion erzwingen. Denn in der CDU gibt es Befürchtungen, dass der Schwung, der vor dem Bundestagswahljahr 2021 von der Präsentation eines neuen Vorsitzenden erhofft wird, verpuffen könnte, wenn er sich gleich bei der ersten wichtigen Abstimmung intern nicht durchsetzen kann.

Mahnendes Beispiel: CSU-Chef Markus Söder

Als mahnendes Beispiel könnten Laschet und Merz im Hinterkopf haben, wie es CSU-Chef Markus Söder im Oktober 2019 auf dem CSU-Parteitag in München ergangen war. Dort musste Söder die erste empfindliche Schlappe seiner bis dahin neunmonatigen Amtszeit hinnehmen. Die Delegierten bremsten mit unerwartet heftigem Widerstand Söders Reformkurs und verhinderten die Einführung einer verpflichtenden Frauenquote in den CSU-Kreisvorständen. Nach hitziger Debatte gelang es Söder und der CSU-Spitze erst mit einem Kompromissvorschlag in letzter Minute, eine drohende Pleite abzuwenden: Die Quote soll demnach angestrebt werden, aber keine Pflicht sein.

Süssmuth warnt: Thema nicht weiter verschleppen

Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) nannte den Kompromiss der CDU-Spitze überfällig. Sie warnte davor, die Regelung beim Parteitag durchfallen zu lassen. "Es muss jetzt was passieren. Es tut einer Organisation nicht gut, wenn sie ein zentrales Problem nicht angeht. Wenn die CDU dieses Thema weiter verschleppt, wird das die Partei schädigen", sagte die frühere Frauenministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).