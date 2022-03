Frauenministerin Spiegel: Gleiche Löhne für Frauen und Männer

Zum sogenannten Equal Pay Day am Montag fordert Bundesfrauenministerin Anne Spiegel (Grüne) mehr Engagement für Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen: "Unser Ziel ist klar: Frauen und Männer sollen bei gleicher Arbeit den gleichen Lohn erhalten", sagte sie am Wochenende in Berlin: "Doch Frauen verdienen durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. Und selbst bei gleicher Qualifikation und gleicher Berufserfahrung fällt ihr Lohn im Schnitt sechs Prozent geringer aus."

Anne Spiegel: "Blanke Ungerechtigkeit"

Noch immer, so die Ministerin weiter, werde in klassischen Frauenberufen deutlich weniger verdient als in solchen mit traditionell vielen Männern. Zumeist seien Frauen hoch engagiert in den systemrelevanten Berufen, in der Pflege, im Krankenhaus, in Schulen und Kitas oder an der Supermarktkasse: "Dass sie dafür viel weniger verdienen als Männer, ist eine blanke Ungerechtigkeit. Und sie bringen mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer: Von der Kinderbetreuung über die Pflege der Angehörige bis zur Hausarbeit."

3-Punkte-Plan für Lohngerechtigkeit

Daher setze sich die Bundesregierung entschieden für das Schließen der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ein, fügte Spiegel hinzu und nannte dabei drei Schwerpunkte: "Erstens, wir wollen das Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln, um das Prinzip 'Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit' stärker durchzusetzen." Dafür wolle man zunächst das bestehende Gesetz und seine Wirkungen auswerten. Zweitens unterstütze Deutschland die EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz und strebe "eine ehrgeizige Umsetzung" an. Drittens wolle die Bundesregierung die Erwerbsarbeit von Frauen stärken, "indem wir ihnen mehr Zeit verschaffen. Dazu unterstützen wir eine partnerschaftliche Verteilung von familiärer Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Das heißt, wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beispielsweise durch Verbesserungen im Elterngeld und den Ausbau der Kindertagesbetreuung."