Frauenfeindlicher Influencer Andrew Tate bleibt in U-Haft

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien wegen des Vorwurfs des Menschenhandels und der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Der Einspruch des 36-Jährigen sei vom zuständigen Gericht in Bukarest abgelehnt worden, sagte eine Sprecherin der Direktion zur Aufklärung von organisierter Kriminalität und Terrorismus.

Richter sehen Fluchtgefahr

Tate, der 4,5 Millionen Follower auf Twitter hat und sich selbst als Frauenhasser bezeichnete, war am 29. Dezember gemeinsam mit seinem Bruder Tristan festgenommen worden. Die beiden sowie zwei ebenfalls festgenommene Rumäninnen erhoben Einspruch dagegen, dass das Gericht einem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgab und die Untersuchungshaft von 24 Stunden auf 30 Tage verlängerte. Das Gericht begründete das mit Fluchtgefahr.

Die Verdächtigen sollen junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Seit April 2021 waren die Tate-Brüder deswegen im Visier der rumänischen Ermittler. Berühmt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show hinausgeworfen wurde, weil ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt.

Streit mit Thunberg auf Twitter

Tate, ein ehemaliger Profi-Kickboxer, soll seit 2017 in Rumänien leben. Wegen frauenfeindlicher und hetzerischer Aussagen wurde er auf mehreren Online-Plattformen gesperrt. Kurz vor seiner Festnahme hatte er sich noch online mit Klima-Aktivistin Greta Thunberg gestritten. Auf einem Video, das Tate zu dem Streit veröffentlicht hatte, waren Pizzakartons zu sehen gewesen, die der Polizei möglicher Hinweise auf Tates Aufenthaltsort geliefert haben könnten. Thunberg twitterte darauf hin, "das passiert, wenn du deine Pizzakartons nicht recycelst".