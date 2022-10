Frauenärzte: Verschobene Krebs-OPs gefährden Patientinnen

Der zweite Stock der Frauenklinik im Klinikum rechts der Isar: Eine Geisterstation. Normalerweise erholen sich hier die Frauen von ihren Tumoroperationen oder sie müssen im Krankenhaus bleiben, weil sie wegen einer Strahlen- oder Chemotherapie medizinisch überwacht werden. Doch die Betten sind verwaist und mit Plastikfolien verhüllt. Hier wird gerade keine Frau von Krebs geheilt. Es fehlt das Personal, sowohl unter den Ärzten als auch unter den Pflegenden. Operationen müssen ausfallen.

Sterberate steigt bei verspäteten Operationen

Das hat für die Patientinnen fatale Folgen, erklärt die Präsidentin des 64. Kongresses für Gynäkologie und Geburtshilfe, Prof. Dr. Marion Kiechle: "Wenn beispielsweise eine Brustkrebsoperation um acht Wochen verschoben wird, steigt die Sterberate schon um 17 Prozent. Drei Monate Verschiebung bedeutet für die Frau eine 25 Prozent höhere Sterberate im Vergleich zu einer Patientin, die umgehend operiert werden kann."

Schnelle Eingriffe sind lebensrettend

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) fordert deshalb, dass auch in Pandemie-Situationen Kapazitäten für Patientinnen mit Krebserkrankungen in den Kliniken freigehalten werden sollen. Bei den Eingriffen handle es sich zwar nicht um Not-Operationen, trotzdem müssten die OPs innerhalb eines vernünftigen Zeitraums durchgeführt werden, um die Erkrankten zu heilen.

Krebs-Vorsorge während Pandemie lückenhaft

Auch das Thema Vorsorge haben viele Frauen in den letzten zweieinhalb Jahren nicht in dem Maße wahrgenommen, wie vor dem ersten Lockdown. Die Folgen machen sich negativ bemerkbar. Krebserkrankungen werden später erkannt, die Patientinnen haben schlechtere Überlebenschancen. Daher lautet der große Appell des Gynäkologen-Kongresses an die Frauen, die Vorsorgeuntersuchungen wieder in regelmäßigen Abständen wahrzunehmen.

Schwangere gut aufgeklärt

Im dritten Obergeschoss der Frauenklinik befindet sich die Wöchnerinnenstation. Hier herrscht rege Betriebsamkeit – unter Einhaltung strenger Hygieneschutz-Maßnahmen. Insgesamt habe die Unsicherheit von Schwangeren in den letzten Monaten stark abgenommen, beobachtet Prof. Bettina Kuschel, die die Sektion Geburtshilfe im Klinikum rechts der Isar leitet. Nach wie vor gilt, dass sich die Frauen impfen lassen sollten, um möglichst nicht an dem Corona-Virus zu erkranken. "Frauen, die sich während der Schwangerschaft infiziert haben, müssen häufiger stationär aufgenommen werden. Sie machen schwerere Verläufe durch, vor allem gegen Ende der Schwangerschaft. Und sie haben häufiger Frühgeburten". Allerdings seien die Zahlen nicht eklatant höher als bei altersgleichen Frauen ohne Infektion. Deshalb blicke man in der Geburtshilfe – abgesehen vom Personalnotstand – relativ gelassen auf den Herbst und Winter.