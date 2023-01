Frauen in den Medien: Mangelware Chefredakteurinnen

Nur bei drei von 36 bayerischen Tageszeitungen sind Frauen an der Spitze vertreten: In der Süddeutschen Zeitung leitet Judith Wittwer gemeinsam mit Wolfgang Krach die Chefredaktion, außerdem gibt es weibliche Mitglieder in den Chefredaktionen der Augsburger Allgemeinen und der Fränkischen Landeszeitung. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV).

Studie: Regionalzeitungen "männlich dominiert"

Bundesweit liegt bei Regionalzeitungen der Anteil von Frauen nur bei 18,2 Prozent. 77 von 97 Zeitungen werden ausschließlich von Männern geführt. Die Erhebung zählt 91 Chefredakteure und 14 Chefredakteurinnen, von denen sich fünf ihre Position mit einem Mann teilen – die männliche Dominanz im Regionalen ist deutlich. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie von ProQuote Medien, die mit Unterstützung des Bundesfrauenministeriums durchgeführt wurde.

Frauen stellen mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. "Frauen an der Spitze von Medien verändern die Arbeitskultur und bringen andere Lebenserfahrungen ein", betonte Ekin Deligöz (Grüne), Parlamentarische Staatssekretärin im Frauenministerium, bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

Warum mehr Frauen Medienhäuser leiten sollten

Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), stellte fest: "Frauen sitzen immer noch zu wenig an den Stellen, an denen darüber entschieden wird, welche Themen gesetzt werden und wie die Strukturen in den Medienhäusern funktionieren." Sie spricht sich explizit für Doppelspitzen aus – das funktioniere und bringe unterschiedliche Sichtweisen ein. Außerdem hätten damit nicht nur Frauen, sondern auch junge Väter die Möglichkeit, Familie und Karriere zu verbinden.

Chefredakteurin: Neue Arbeitszeitmodelle gefordert

Auch Gudrun Bayer, Chefredakteurin der Fränkischen Landeszeitung, hält "kreative und flexible Arbeitszeitmodelle" in den Chefetagen für dringend erforderlich: "Es wird immer noch von Chefredakteuren oder Chefredakteurinnen erwartet, dass sie in Vollzeit arbeiten und immer greifbar sind. Aber es ist eine Akzeptanz dafür nötig, dass es auch anders geht."

Denn Frauen wägten stärker ab, welche Auswirkung das Übernehmen von Führungsverantwortung auf ihre Familie und auf ihr Privatleben habe. Und sie riefen nicht so oft von sich aus "hier", man müsse ihnen daher frühzeitig die Möglichkeiten geben, sich auszuprobieren, beispielsweise in Projekten und kleineren Teams.

Leitmedien sehr unterschiedlich aufgestellt

Seit zehn Jahren zählt das Frauennetzwerk ProQuote Medien die Machtanteile von Frauen in den deutschen Leitmedien. In diesem Zeitraum hat sich ihr Anteil deutlich von knapp 14 auf knapp 40 Prozent gesteigert. Besonders positiv ist demnach die Situation bei der "tagezeitung" (taz), die seit langem von Chefredakteurinnen geführt wird und in der Frauen aktuell fast zwei Drittel der Leitungspositionen einnehmen. Es folgen die ZEIT mit knapp der Hälfte sowie Stern und Spiegel mit über 40 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen. Die Süddeutsche Zeitung hält sich seit Jahren im Mittelfeld.

Schlusslicht ist erneut die FAZ (24 Prozent), wo auch das komplette vierköpfige Herausgebergremium ausschließlich mit Männern besetzt ist. Auch bei Focus, BILD, Welt und Handelsblatt sind die Führungspositionen nicht mal zu einem Drittel weiblich besetzt.

Onlinemedien hinken hinterher, Agenturen holen auf

Untersucht wurden in der Studie auch die 100 reichweitenstärksten Onlinemedien. An ihrer Spitze stehen 34 Frauen, 86 Männer sowie eine diverse Person. Mit knapp 28 Prozent sind Frauen auch hier unterdurchschnittlich vertreten.

Die deutsche Presse-Agentur (dpa), die fast alle Medien in Deutschland beliefert, ist in der Belegschaft paritätisch besetzt; in Führungspositionen sind knapp 45 Prozent Frauen vertreten. Während die Leitung der Agentur Thomson Reuters sogar zu 60 Prozent weiblich besetzt, gibt es bei der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) gar keine Frau in redaktioneller Verantwortung, beim Evangelischen Pressedienst (epd) sind es immerhin knapp 27 Prozent.

Männer machen Wirtschaftsthemen, Frauen Unterhaltung

Bei Publikumszeitschriften, die von "National Geographic" über "Freundin" bis "Freizeitwoche" reichen, lässt sich gemäß der Studie generell sagen, dass die Aufteilung der Themengebiete nach wie vor sehr traditionell ist: Frauen leiten Frauenzeitschriften und sind für Unterhaltung, Garten und Lifestyle zuständig, Männer für Politik, Wirtschaft und Verbraucher, Wissenschaft und Technik. Nur bei den Themen Sport und Fitness ist die Zuständigkeit ausgeglichen – denn es gibt inzwischen auch Zeitschriften zu diesem Thema, die sich explizit an ein weibliches Publikum richten.

Fazit: Keine Gleichberechtigung für Frauen in Führung

Das Fazit von Edith Heitkämper, Vorsitzende von ProQuote Medien, fällt gemischt aus: In einigen Medienhäusern gebe es deutliche Fortschritte, das stimme optimistisch. In anderen Bereichen, vor allem bei Regionalzeitungen und Onlinemedien, sei man erschreckend weit von Parität entfernt: "Das bildet weder eine moderne, gleichberechtigte Gesellschaft ab, noch zeigt es Bemühungen um Diversität", so Heitkämper. Dabei zeigten viele Studien, dass gemischte Führungsteams auch wirtschaftlich erfolgreicher seien. "Wir von ProQuote Medien fragen uns deshalb", so Heitkämper, "was muss denn noch passieren?"