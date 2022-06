Die "Banu-Initiative“: Hilfe für Frauen in Afghanistan

"Es gibt keine Familie mehr, die nicht einen Bruder, Ehemann oder Sohn verloren hat. Afghanistan ist bevölkert von Witwen und Waisenkindern." Gulalai Ghauss, Banu-Initiative München für Afghanische Frauen und Kinder e.V.

Gulalai Ghauss, Yesim Buldun und Else Gebauer unterstützen mit ihrem Verein Banu-Initiative Frauen in Afghanistan. Sie bringen Nahrungsmittel wie Reis, Öl und Mehl in die Dörfer, wo die Frauen und Kinder gar nichts mehr haben. Und sie versuchen, ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Direkte Hilfe für Frauen und ihre Familien

Vor allem in den ländlichen Regionen ist die Versorgung schlecht. Manche der Mädchen und Frauen konnten nie eine Schule besuchen, aber sie haben handwerkliche Fähigkeiten. Ghauss telefoniert regelmäßig mit den Frauen, um ihnen Mut zu machen. Ein Engagement, das auch Yesim Buldun überzeugt hat. Auch sie ist ganz nah dran an den Schicksalen dieser Frauen, die sie unterstützen: "Ich kenne die Namen der Frauen und ich weiß, wie viele Kinder sie haben, kenne ihre Situation. Ich bekomme einfach eins zu eins mit, dass die Hilfe direkt an diese Frauen geht."

Flucht aus Afghanistan

Gulalai Ghauss ist selbst vor 28 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Seitdem engagiert sie sich für Frauen und Mädchen aus ihrer Heimat. Sie konnte in Afghanistan noch Abitur machen. Ausbildung oder Studium war nicht mehr möglich. Von München aus hilft sie ihren Landsleuten.

"Ich habe Frau Ghauss auf dem Viktualienmarkt bei der Mittagspause getroffen", erzählt Else Gebauer. "Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und daraus hat sich das entwickelt." Seitdem unterstützt auch sie die Frauen und Mädchen in Afghanistan.

Die Gründung der Banu-Initiative

Am Anfang steht eine private Spendensammlung. Doch bald reicht das nicht mehr. Im August 2021 wird die Hilfe noch dringender: Die amerikanischen und deutschen Soldaten haben sich aus Afghanistan zurückgezogen. Die Bevölkerung bleibt unter den Taliban alleine zurück. Es wird klar, dass die bisherige Unterstützung nicht mehr ausreichen kann: "Jetzt ist ganz viel Initiative, noch viel mehr Initiative notwendig, weil einfach sehr viel zusammengebrochen ist und sehr viele Frauen wirklich ins Elend gestürzt wurden", erzählt Else Gebauer. "Und dann haben wir gedacht: 'Jetzt werden wir das auf Vereinsebene stellen.'"

Aus privaten Spendensammlungen wird mehr. Sie gründen einen Verein und nennen ihn die "Banu-Initiative“. "Banu" bedeutet "Frau" in einer der afghanischen Sprachen.

Spenden sind immens wichtig

"Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben", erklärt Gebauer. "Und deswegen wollen wir jetzt umstellen und einer Familie 30 Hühner kaufen für die Hühnerhaltung, so dass sie von dem Eierverkauf leben können." Dazu benötigt der Verein Geld. Mit finanziellen Mitteln können sie vieles ermöglichen, was unmittelbar helfen kann. Hühner kaufen oder auch eine Nähmaschine. Die Frauen der Banu-Initiative wissen, was hilft.

Für die Frauen in Afghanistan sind der Kontakt und die Hilfe ein Zeichen, dass sie nicht ganz von der Welt vergessen sind. Ein Hoffnungsschimmer in schwersten Zeiten. Sie sind in Armut alleine geblieben - umgeben vom Terror und den Verboten der Taliban.