Frau von "Tarzan"-Darsteller Ron Ely von eigenem Sohn erstochen

Beamten sind am Dienstagabend nach einem Notruf wegen Familiengewalt in das Haus "Tarzan"-Darstellers Ron Ely im eleganten Stadtteil Hope Ranch geeilt. Dort fanden die Polizisten die mit Messerstichen übersäte Leiche der 62-jährigen Valerie Lundeen Ely.

Ron Ely: Polizisten erschießen Sohn nach Bluttat

Bei der Suche nach dem tatverdächtigen Sohn seien die Beamten außerhalb des Hauses auf den 30-Jährigen gestoßen, erklärte die Polizei weiter. "Er stellte eine Gefahr dar, weswegen vier Polizisten mit ihren Dienstwaffen auf den Verdächtigen schossen und ihn tödlich verletzten."

Ron Ely verkörperte Titelhelden der Fernsehserie "Tarzan"

Ron Ely wurde bei dem Vorfall offenbar nicht verletzt. Er wurde als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus gebracht, später aber wieder entlassen. Ely verkörperte in den 1960er Jahren in der Fernsehserie "Tarzan" den Titelhelden. Mit seiner Ehefrau, einer früheren Schönheitskönigin, hatte er drei Kinder.