Frau stirbt nach Festnahme durch Sittenpolizei: Proteste in Iran

Im Iran ist es bei der Beerdigung einer jungen Frau zu Protesten gekommen, die nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben war. Auf Videos in sozialen Medien am Samstag waren Demonstranten in der westlichen Stadt Saqez zu sehen, die regierungsfeindliche Parolen riefen. In Anspielung auf den obersten iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei skandierten sie etwa "Tod dem Diktator!". Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten auseinander zu treiben. Auch in Deutschland, in Berlin, gab es Demonstrationen - Mitglieder des Nationalen Widerstandsrates Iran demonstrierten am Samstag vor der iranischen Botschaft in Berlin.

Festnahme von Amini durch Sittenpolizei, um Hidschab-Vorschriften durchzusetzen

Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die am Freitag in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Teheran gestorben war. Sie war zuvor durch die Sittenpolizei zur Durchsetzung der strengen Hidschab-Vorschriften festgenommen worden. In sozialen Medien war spekuliert worden, Amini sei geschlagen worden. Innenminister Abdolreza Rahmani Fazli sagte indes am Samstag, darauf gebe es keine Hinweise. Auch die Polizei erklärte, die Frau sei auf der Polizeistation krank geworden. Zunächst hatte es geheißen, sie habe einen Herzinfarkt erlitten. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Ein Mediziner sagte, Ergebnisse gerichtsmedizinischer Untersuchungen könnten bis zu drei Wochen dauern.

Zuletzt verstärkt Ermunterung von Aktivisten, sich lockerer zu kleiden

In den letzten Monaten haben Rechtsaktivisten Frauen im Iran verstärkt aufgefordert, ihre Schleier öffentlich abzulegen. Damit würden sie aber gegen die islamische Kleiderordnung verstoßen und die iranischen Machthaber gehen teils hart gegen "unmoralisches Verhalten" vor. Nach der Scharia - dem islamischen Gesetz, das nach der Revolution von 1979 eingeführt wurde - sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen, um ihre Figur zu verschleiern. Wer dagegen verstößt, muss mit öffentlicher Rüge, Geldstrafen oder Verhaftung rechnen. Das Gesetz lässt sich aber nur schwer durchsetzen. Viele iranische Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft tragen kurze, eng anliegende Mäntel und bunte Schals, die so drapiert sind, dass viel Haar zu sehen ist.