Frau seit Tagen in Höhle eingesperrt - Rettungsaktion in Italien

Dutzende Berg- und Höhlenretter sind in Norditalien im Einsatz: Eine 31 Jahre alte Forscherin war am Sonntagnachmittag bei einer Exkursion in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt und hatte sich am Bein verletzt: Die Frau ist nun in der Höhle eingesperrt. Ihre Kletterpartner hatten Alarm geschlagen, woraufhin sich etwa 60 Retter aus mehreren Regionen in die Höhle nahe des Iseosees aufmachten.

Es handelt sich um eine komplexe und weitläufige Höhle, die aus zahlreichen Schächten besteht und in der auch Wasser anzutreffen ist. Dies erschwert die Rettungsaktion, erklärt das italienische Blatt "Corriere della Sera".