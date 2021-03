Frau bei Festnahme getötet: Protest nach Polizeigewalt in Mexiko

Nach dem Tod einer Frau durch mexikanische Polizisten in Tulum sind Hunderte Frauen auf die Straßen gegangen. Sie forderten Gerechtigkeit für die 36 Jahre alte Victoria, die bei ihrer Festnahme einen Genickbruch erlitt.

Am Wochenende waren Videos des Vorfalls vom Samstag in Medien und sozialen Netzwerken verbreitet worden. Darin ist zu sehen, wie die Frau neben einem Streifenwagen mit verbundenen Händen auf dem Bauch auf der Straße liegt. Zwischenzeitlich kniet eine Polizistin auf ihrem Rücken. Man hört die Frau schreien. Später legen Polizisten ihren inzwischen regungslosen Körper auf die Ladefläche eines Pickup-Wagens. Das Opfer lebte Medienberichten zufolge als Flüchtling in Mexiko.