Französischer Unternehmer und Minister Bernard Tapie ist tot

Der französische Geschäftsmann und frühere Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Zeitung "La Provence" sagte. Tapie war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker, in Deutschland war er vor allem als ehemaliger Adidas-Besitzer bekannt. Während der Präsidentschaft seines Freundes François Mitterrand wurde er Minister für Städteangelegenheiten.

Krebsleiden und Anklage wegen Untreue

Tapie litt seit 2017 an Magenkrebs. Sein Gesundheitszustand hatte sich laut Angaben seines Sohnes im Mai diesen Jahres dramatisch verschlechtert.

Er war wegen Beihilfe zum Betrug und Veruntreuung staatlicher Gelder angeklagt. Der frühere Chef des Fußballclubs Olympique Marseille war im Sommer 2019 in erster Instanz freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Berufung eingelegt.

Auch Lagarde ist in den Fall verwickelt

Es geht um eine komplizierte Affäre, die die französische Justiz seit Jahren beschäftigt. Tapie hatte sich beim Verkauf von Anteilen am deutschen Sportartikelhersteller Anfang der 1990er Jahre von der damaligen Staatsbank Crédit Lyonnais geprellt gesehen und geklagt. In einem Schiedsverfahren bekam Tapie 2008 mehr als 400 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Der Schiedsspruch wurde aber später von einem Zivilgericht aufgehoben.

Um Veruntreuung öffentlicher Mittel geht es, weil die Entschädigung letztlich aus der Staatskasse kam. Auch IWF-Chefin Christine Lagarde ist in den Fall verwickelt. Tapie hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.