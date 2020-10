Französischer Spiderman klettert Frankfurter Silberturm hoch

Ungesichert, aber mit Cowboystiefeln und glänzendem Silberoutfit: Der französische Kletterkünstler Alain Robert hat es wieder getan. Diesmal kletterte er einen Wolkenkratzer in Frankfurt am Main hoch, den Silberturm. Das Gebäude ist über 160 Meter hoch. Robert will sich mit der Aktion zur Corona-Krise äußern: Die Regierungen sollten aufhören, Ängste zu verbreiten, schrieb der Fassadenkletterer auf Instagram. Ängste seien ansteckender als das Virus selbst. Ob Robert den Polizeieinsatz bezahlen muss, wird gerade noch geprüft.