Franziskus in Nagasaki: Papst prangert atomares Wettrüsten an

Es war eine berührende Szene im regnerischen Grau von Nagasaki. Zwei Überlebende des Atombombenabwurfes traten auf Franziskus zu und überreichten ihm einen Gedenkkranz aus weißen Blumen. Der Papst legte ihn am Mahnmal nieder, dort wo 1945 das Zentrum der Atombombenexplosion war. Danach verharrte Franziskus fast zwei Minuten im stillen Gebet vor dem Blumenkranz, immer wieder gen Himmel schauend, aus dem es strömend regnete.

Seine Ansprache danach war ein im Ton stiller, im Inhalt kraftvoller Appell, Atomwaffen abzuschaffen. "Eine Welt in Frieden und frei von Atomwaffen ist das Bestreben von Millionen von Männern und Frauen überall auf der Erde", sagte er.

Eine solche Welt ohne Atomwaffen, sei nicht nur möglich, sondern notwendig, so der Appell des Papstes an die politisch Verantwortlichen. Denn Frieden und internationale Stabilität, sagte Franziskus, könnten nicht aufgebaut werden auf der Bedrohung einer gänzlichen Auslöschung. "Unsere Welt lebt im perversen Zwiespalt, Stabilität und Frieden auf der Basis einer falschen, von einer Logik der Angst und des Misstrauens gestützten Sicherheit verteidigen und sichern zu wollen", erklärte der Pontifex. "Am Ende vergiftet dies die Beziehungen zwischen den Völkern."

Appell für Rüstungskontrolle

Nachdrücklich sprach sich Franziskus dafür aus, Abkommen zur Abrüstung und zur Waffenkontrolle umzusetzen. Die Ansprache war auch ein leidenschaftlicher Appell gegen Waffen generell. Das Wettrüsten, so der Papst, vergeude wertvolle Ressourcen, die im Kampf gegen Armut und für den Umweltschutz benötigt würden: "In der Welt von heute, wo Millionen von Kindern und Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, ist es ein himmelschreiender Anschlag, wenn für die Herstellung, die Modernisierung, den Erhalt und den Verkauf von Waffen mit immer stärkerer Zerstörungskraft Gelder ausgegeben und damit Vermögen erzielt werden."

Nagasaki, der Ort der heutigen Papst-Rede, gilt als Symbol für die grausamen Folgen eines Einsatzes von Nuklearwaffen. Durch eine Atombombe der US-Armee sind 1945 in Nagasaki über 70.000 Menschen getötet worden. Drei Tage zuvor waren durch einen Atombombenabwurf über Hiroshima mindestens doppelt so viele Menschen ums Leben gekommen.

Auch an der dortigen Gedenkstätte wird Franziskus sprechen, außerdem werden zwei Überlebende des Atombombenabwurfes zu Wort kommen.

Der Japan-Besuch des Papstes steht unter dem Motto "Jedes Leben schützen". Morgen will Franziskus Überlebende der Dreifach-Katastrophe von Fukushima treffen. Außerdem wird erwartet, dass sich der Papst kritisch zur in Japan immer noch geltenden Todesstrafe äußern wird. Zur Messe im Tokio Dome ist ein Mann eingeladen, der bis zu seiner Freilassung jahrzehntelang auf seine Hinrichtung gewartet hatte.