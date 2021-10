Frankreichs: Hidalgo Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten

Die französischen Sozialisten haben am Samstag bei ihrem Parteitag in Lille ihre Kandidatin aufs Podest gehoben. Vor gut einer Woche hatte die Bürgermeisterin von Paris sich in einer Abstimmung mit etwa drei Vierteln der Stimmen parteiintern durchgesetzt. Die 62-Jährige soll bei der Präsidentschaftswahl im kommenden April das Élysée erobern.

Rote Rose pour la France

"Reconstruire la République" – das Land wieder aufbauen - unter diesem Banner schwenkt Anne Hidalgo eine rote Rose. Auf dem Parteitag der Sozialisten in Lille hat die Pariser Bürgermeisterin jetzt ihr Projekt für die Präsidentschaftswahl vorgestellt: Es sei eine soziale, ökologische und demokratische Rückeroberung, so Hidalgo.

Mehr für Klima, soziale Gerechtigkeit und Gesundheit

Das will sie vor allem durch mehr Demokratie, Bürgerbeteiligung und stärkere Gewerkschaften erreichen. In ihrer fast einstündigen Rede nannte die 62-jährige Sozialistin mehrere Maßnahmen ihres Programms, das ihre sozial-ökologische Position unterstreicht. So will Hidalgo eine "Klima-Vermögenssteuer" einführen und Frankreich bis 2050 CO2-neutral machen.

Des Weiteren spricht sie sich für eine Arbeitslosenversicherung für alle aus und will die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in fünf Jahren schließen. Das Thema mentale Gesundheit soll bei ihr stärker im Fokus stehen. Zudem will sie die Sterbehilfe gesetzlich ab nächstem Jahr verankern.

Inspiriert durch die SPD und Koalitionsverhandlungen in Deutschland, schlägt die Kandidatin der französischen Sozialisten vor, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen.

Schlechte Umfragewerte für Hidalgo

In den aktuellen Umfragen liegt die Kandidatin der Sozialisten bisher allerdings zwischen vier und 5,5 Prozent – und damit hinter Yannick Jadot von den Grünen sowie dem linken Kandidaten Jean-Luc Melenchon der Partei "La France Insoumise". An der Spitze der Kandidatinnen und Kandidaten steht aber der amtierende Präsident Emmanuel Macron - mit 23 bis 27 Prozent.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl fällt aller Voraussicht nach erst in einer Stichwahl. Lange Zeit hatten Umfragen auf ein erneutes Duell zwischen Macron und der rechtspopulistischen Kandidatin Marine Le Pen hingedeutet.