Frankreich wählt: Die Wahlprognose

Egal mit wem man spricht, ob aus Politik, Wissenschaft, Medien, Unternehmertum oder Gewerkschaft, ob mit jungen Menschen oder Rentnern: Dieser Wahlkampf, diese "campagne", wie man in Frankreich sagt, ist eine merkwürdige. Wegen des Ukraine-Kriegs fing sie eigentlich erst vor einer Woche so richtig an. Im März schien die Wahl um das Präsidentenamt gelaufen, nun bahnt sich ein Kopf-Kopf-Rennen an. An diesem Sonntag entscheiden die Franzosen, welche zwei Kandidaten in die Stichwahl am 24. April einziehen. Sie haben die Wahl zwischen zwölf verschiedenen Persönlichkeiten, die sich um das höchste Amt der Republik bewerben. Wer sind die Kandidaten und welche Chancen haben sie?

Emmanuel Macron

Amtsinhaber Emmanuel Macron überraschte vor fünf Jahren alle und fegte das frühere Parteiensystem, das durch die Auseinandersetzung zwischen den linken Sozialisten und den konservativen Republikanern geprägt war, hinweg. 2022 ist Macron kein unbeschriebenes Blatt mehr. Für die Mehrheit der Franzosen hat er sich als Krisenmanager bewährt. Wirtschaftlich kam Frankreich gut durch die Pandemie, die Impfkampagne läuft wesentlich erfolgreicher als in Deutschland. Dennoch sind die Wunden der ersten beiden Jahre seiner Präsidentschaft nicht verheilt. Die Gelbwesten-Bewegung hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Macron ist ein Präsident, der die Franzosen nicht versöhnt, sondern weiter gespalten hat. Seine Person polarisiert: Niemand streitet ihm seine Intelligenz ab, doch nach Umfragen empfindet ihn die Mehrheit als unnahbar. Außerdem könnte sich Macron verkalkuliert haben. Der Einzug in die Stichwahl scheint sicher zu sein. Doch der Präsident legte es seit langem auf ein Duell mit Marine Le Pen an, der er sich intellektuell weit überlegen fühlt. Diese Strategie könnte nun nach hinten losgehen.

Marine Le Pen

Die Vorsitzende des extrem rechten Rassemblement National (RN) tritt zum dritten Mal an und ihre Chancen waren noch nie so hoch. Die vergangenen Wochen kennen in den Umfragen vor allem eine Profiteurin: Marine Le Pen. Der 53-jährigen Tochter des strammen Rassisten und Holocaustleugners Jean-Marie Le Pen hat ihrer Partei ein neues, netteres Gesicht verliehen. Einige Antisemiten und Rassisten, unter anderem ihr Vater, verließen die Partei. Das heißt aber nicht, dass Marine Le Pen milder geworden ist. Noch immer möchte sie die Zuwanderung stoppen, Sozialleistungen Franzosen allein vorbehalten und das Kopftuch in der Öffentlichkeit verbieten. Sie will außerdem ein Referendum über die Einwanderung abhalten, was Staatsrechtler als einen Angriff auf die Justiz sehen, denn eine solche Volksabstimmung ist nach französischem Recht nicht möglich.

Le Pens Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sind kein Geheimnis, dennoch distanzierte sie sich schnell von diesem, als Russland die Ukraine am 24. Februar überfiel. Wie sie nun als Präsidentin vorgehen würde, bleibt vage. Zwar spricht sie von Kriegsverbrechen bezogen auf die Gräueltaten in Butscha, mahnt jedoch gleichzeitig an, dass Frankreich auch heute mit brutalen Machthabern spreche und Russland nicht von der Landkarte verschwinden werde.

Ihr wichtigstes Thema ist die Kaufkraft. Sie spricht rund um die Uhr darüber. Die RN-Vorsitzende will die Steuern auf Sprit, Heizöl und Strom massiv senken, kleine Renten und Pensionen erhöhen sowie die Einkommensteuer für die junge Menschen unter 30 Jahre streichen. Die Finanzierung dieser Vorhaben bleibt offen. Le Pens größte Stärke ist Macrons größte Schwäche: Sie machte aus einer Not eine Tugend. Ihre finanziell klamme Partei konnte sich keine großen Wahlkampfauftritte leisten, also tourte sie durch die kleinen Städte und Dörfer des Landes. Le Pen wird mit Abstand als die menschlichste und nahbarste Kandidatin wahrgenommen. Sie wird sehr wahrscheinlich in die Stichwahl einziehen. Dort, gegen den Amtsinhaber Macron, kommt es vor allem auf eine Variable an: die Zahl derer, die der Wahl fernbleiben. Je geringer die Wahlbeteiligung, umso höher ihre Chancen.

Jean-Luc Mélenchon

Der 70-jährige Jean-Luc Mélenchon gehört zum Inventar der französischen Politik. Wenn Olaf Scholz mal als ein "altes Stück Möbel" der deutschen Politik bezeichnet wurde, dann ist Mélenchon so etwas wie der Großvater der französischen Politik, der am Esstisch einfach nicht aufhören kann, Monologe zu führen. Mélenchon ist ein brillanter Rhetoriker, der im Stile Fidel Castros stundenlang vor Tausenden Menschen reden und die Massen mitreißen kann. Der Gründer von "La France Insoumise" ist gut bekannt mit Oskar Lafontaine, verpasst keine Gelegenheit die Nato, die USA und auch und vor allem Deutschland für deren Egoismen zu kritisieren. Auch Mélenchon weist eine zumindest ideologische Nähe zu Putin auf, für die er sich verteidigen musste.

Außenpolitisch tritt er für ein unabhängiges Frankreich ein, das zwar mit keinem Bündnis auf Linie, aber nicht neutral ist. Um den Ukraine-Krieg zu beenden, schlägt Mélenchon eine außergewöhnliche europäische Konferenz vor, in der diplomatisch über die Sicherheit und Grenzen verhandelt werden soll. Das Rentenalter will er auf 60 Jahre senken und den Mindestlohn auf 1.400 Euro im Monat anheben. Mélenchon hat das Glück, das viele ehemalige Wähler der Sozialisten und der Grünen eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen verhindern wollen. Deshalb könnte er, wenn es sehr gut läuft, ein Ergebnis um die 17, 18, wenn es außergewöhnlich läuft sogar 20 Prozent im ersten Wahlgang erreichen. Sein Einzug in die Stichwahl wäre trotz allem eine Sensation.

Éric Zemmour

Berühmt wurde der Publizist durch seine Polemiken im Fernsehen. Zemmour bildet sich viel auf seine geschichtliche Bildung ein und spricht seit Jahren über den Untergang Frankreichs. Der Rechtsextreme kandidierte überhaupt nur, weil er Marine Le Pen für inkompetent hielt. Eine "Null" soll er sie genannt haben. Und tatsächlich waren die beiden fast bis Ausbruch des Kriegs in der Ukraine in den Umfragen auf Augenhöhe. Doch dann wurden Zemmour seine vielen Zitate, in denen er den russischen Machthaber Putin verherrlichte, zum Verhängnis. Zemmour ist der Kandidat, der ab Ende Februar in den Umfragen komplett einbrach. Inzwischen steht er nur noch bei acht bis zehn Prozent und hat demnach keine Chancen auf die Stichwahl.

Er duelliert sich mit der Kandidatin der konservativen Republikaner, Valérie Pécresse, um den zweiten Platz auf der rechten Seite des Parteienspektrums weit hinter Le Pen. Trotzdem wird Zemmour einiges bewirkt haben. Rechtsextreme Gesellschaftstheorien wie die des "großen Austauschs" werden seit diesem Wahlkampf von einem großen Publikum diskutiert, das Unsagbare ist sagbar geworden. Zu guter Letzt: Marine Le Pens Aufstieg wäre ohne den gescheiterten Zemmour nicht möglich gewesen. Zemmour, der noch radikalere Ideen vertritt als Le Pen, trug entscheidend dazu bei, dass sie auf viele Franzosen milder und nicht so extrem wirkt. Er ist ihr größter Wahlhelfer. Das nennt man wohl Ironie des Schicksals.

Valérie Pécresse

Sie sei "zwei Drittel Merkel und ein Drittel Thatcher", so stellte sich die Kandidatin der konservativen Partei „Les Républicains“ vor. Die 54-jährige Valérie Pécresse, die am französischen Nationalfeiertag Geburtstag feiert, setzte sich im Vorwahlkampf ihrer Partei durch und erlebte direkt nach ihrer Ernennung, Anfang Dezember, den Höhepunkt ihres Wahlkampfs. Damals hätte Pécresse laut einer Umfrage sogar Amtsinhaber Macron in der Stichwahl geschlagen. Kurz danach folgte ein langsamer, aber anhaltender Abstieg. Pécresse schaffte es nicht Akzente zu setzen. Zwischen Macron, der fest im Zentrum verankert ist, und den extremen Kandidaten Le Pen und Zemmour bleibt nicht viel Platz für eine konservative Partei – und nur wenig Wählerpotenzial.

Pécresse vermasselte ihren Wahlkampfauftakt, eine Rede vor Tausenden Anhängern. Dazu kamen schwerwiegende Patzer, wie etwa beim Besuch eines Landwirts. Als dieser der Kandidatin sein Weh klagte, hörte sie ganz offensichtlich nicht zu. Erst als sie einige Meter weiter gegangen war, bemerkte sie, dass der Landwirt nicht mehr neben ihr stand. Wenn man ein stereotypes Bild einer Politikerin zeichnen wollte, so sähe es wohl dementsprechend aus. Pécresse liegt in den Umfragen gleichauf mit Zemmour. Spannend wird, wie sich die Republikaner nach der sich anbahnenden Wahlschlappe aufstellen wollen.

Anne Hidalgo

Um es zu betonen: An dieser Stelle hätten auch sechs andere Kandidatinnen und Kandidaten stellen können, die zum Teil mehr Stimmen bei dieser Wahl erreichen dürften. Doch bleibt es bemerkenswert, dass die Kandidatin der traditionsreichen "Parti Socialiste", die einst Ideenmotor der europäischen Linken war, wohl mit 2,5 Prozent der Stimmen, vielleicht sogar weniger nach Hause gehen wird. Nie kam Hidalgo in diesem Wahlkampf in einen Flow, nie konnte sie das Bild der bourgeoisen Pariser Bürgermeisterin abschütteln. Auf Twitter postete ein User in dieser Woche Bilder von Fahrrädern, die zu den Präsidentschaftskandidaten passen. Hidalgos Fahrrad war ein Hollandrad: Man fährt es in der Großstadt, anderswo ist es völlig unbrauchbar. Es ist eine Verkürzung und doch hat die Botschaft einen wahren Kern. Hidalgo ist innerhalb des Pariser Périphériques eine beliebte Bürgermeisterin und gestaltet den Verkehr, vor allem für Fahrräder, vollkommen um.

Außerhalb aber kommt sie nicht an. Ein großer Teil der Stammwähler der Sozialisten dürfte deswegen entweder zu Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron oder ins Nichtwähler-Lager wandern. Die Partei dürfte außerdem in noch größere finanzielle Schwierigkeiten geraten als ohnehin, da bei diesem Stimmaufkommen der Staat kaum Wahlkampfkosten erstattet. Ob es das mit den Sozialisten war? Die Partei hat immer noch eine starke regionale Verwurzelung, stellt Abgeordnete, Regionalpräsidenten und vor allem viele Bürgermeister.