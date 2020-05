Frankreich und sein koloniales Erbe

Seinen Anfang nahm die französische Kolonisierung Afrikas 1830 mit der Besetzung Algiers. Dann hatte Frankreich sukzessive den gesamten Maghreb, also Algerien, Tunesien und Marokko, die Sahelzone und den größten Teil West- und Zentralafrikas unter seine Kontrolle gebracht. Dazu Djibouti und Madagaskar.

Erst in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wendete sich das Blatt. Die Kolonien wurden in die Unabhängigkeit entlassen. Vieles hat sich seitdem im Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte geändert. Die Schattenseiten der französischen Herrschaft werden nicht mehr verschwiegen.

Macron spricht von "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Emmanuel Macron ist der erste französische Präsident, der die Kolonialzeit nur aus den Geschichtsbüchern kennt. In einer Klarheit wie kein Präsident vor ihm bekannte er sich zur Schuld seines Landes. Die Kolonisierung – so Macron – sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen. Frankreich müsste sich dieser Vergangenheit stellen und sich bei allen entschuldigen, denen man im Namen der französischen Republik Unrecht angetan habe.

Eine besonders symbolträchtige Geste von Emmanuel Macron war im September 2018 der Besuch bei Josette Audin, der Witwe des Kämpfers für die algerische Unabhängigkeit Maurice Audin. Macron bat um Entschuldigung für den an Maurice Audin 1957 von französischen Fallschirmjägern begangenen Foltermord. Ein Verbrechen, das zuvor offiziell nie eingestanden wurde.

Und noch ein heißes Eisen packte Macron an: Als Vorreiter in Europa versprach er 2017 die Rückgabe geraubter Kunstwerke an die Herkunftsländer. Das afrikanische Kulturerbe, teilte er über Twitter mit, dürfe nicht länger Gefangener europäischer Museen sein. Er setzte sich damit über das die Afrikaner entmündigende Argument vieler Museen hinweg, die Kunst sei in ihren Heimatländern nicht sicher.

Glorifizierung der Kolonialzeit von Le Pen-Getreuen

Für seine klaren Worte bekommt Macron Beifall von vielen Intellektuellen in Frankreich. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik am Vorgehen des französischen Präsidenten. Insbesondere bei den Anhängern der rechtsnationalen Partei von Marine Le Pen.

Denn ganz verschwunden ist die Glorifizierung der Kolonialzeit in Frankreich auch heute noch nicht. Zu besichtigen ist das zum Beispiel in der Mittelmeerstadt Fréjus. Dort steht seit kurzem ein Gedenkstein, den der Bürgermeister David Rachline errichten ließ. Darauf steht: "Ehre für all die, die für ein französisches Algerien gefallen sind."

Rachline gehört zum engsten Führungskreis der Partei von Marine Le Pen. Etliche, heißt es, würden gerade im Süden Frankreichs die Massaker und die Grausamkeiten der französischen Armee ausblenden. Hier leben viele sogenannte Pieds-noir. So werden die in Algerien geborenen Franzosen genannt. Unter ihnen und auch in der Le Pen-Partei kommt Macrons Schuldbekenntnis dementsprechend gar nicht gut an.

Patriarchalische Politik von General de Gaulle

Francois Soudain, der Chefredakteur von "Jeune Afrique", verweist darauf, dass die meisten afrikanischen Staaten selbst nach der Entlassung in die Unabhängigkeit noch lange unter der Fuchtel Frankreichs standen. Eine Zeit, die man als Franceafrique bezeichnet.

Die Beziehungen waren weiter extrem eng. Kein Wunder, hatten doch die Franzosen in den meisten Kolonien das neue Regierungspersonal selbst ausgewählt. Die einheimischen Eliten wurden von den französischen Politikern komplett vereinnahmt, die Dominanz Frankreichs blieb also erhalten, nur in anderer Form.

Diese patriarchalische Politik geht direkt auf General de Gaulle zurück. Berüchtigt war das direkt beim Präsidenten im Elysee-Palast angesiedelte Afrika-Referat, das im Hintergrund weiter im ehemaligen kolonialen Machtbereich die Strippen zog. Da wurden auch schon mal korrupte und unfähige Potentaten gestützt, solange sie nur nach der französischen Pfeife tanzten und französischen Unternehmen freie Hand ließen.

"Beziehungen auf Augenhöhe" - nur schöne Worte?

Schon die letzten französischen Präsidenten haben immer wieder versprochen, mit Francafrique Schluss zu machen. Und nun bekennt sich Emmanuel Macron bei jeder Gelegenheit zu Beziehungen auf Augenhöhe. So auch Ende 2019 auf einer Pressekonferenz in Abidjan zusammen mit dem Staatschef der Elfenbeinküste: "Ich will eine neue Seite in unseren Beziehungen aufschlagen und den Lumpen, den Überbleibseln der Vergangenheit ein Ende bereiten. Ich will keine Bevormundung, ich will eine gleichberechtigte Partnerschaft, eine Freundschaft, die auf Vertrauen beruht."

Sind das nur schöne Worte? Ja und nein, antwortet der Forscher und Publizist Francois Gaulme. Wenn man Franceafrique als ein obskures System der Korruption sehe, dann ja. Aber wenn man auf die generelle Art der Beziehungen blicke, betont Gaulme, dann haben sich die grundlegenden Mechanismen der französischen Einflussnahme nicht geändert. Wie etwa die militärische Präsenz oder die Einflussnahme auf die Geldpolitik.

Macron rede zwar von gleichberechtigten Beziehungen. Aber zur selben Zeit erteile der französische Präsident den afrikanischen Staatschefs auch gern mal Lektionen. Insgesamt meint Francois Gaulme aber, dass Afrika für Frankreich nicht mehr so wichtig ist wie früher. Stimmt nicht unbedingt, kontert Francois Soudain von Jeune Afrique. Ihm zufolge wolle Frankreich seinen Einfluss insbesondere dort wahren, wo Konkurrenz zu China herrsche. Schließlich habe Frankreich immer noch den Traum, nicht nur eine europäische Macht zu sein, sondern auch eine Weltmacht. Das gelte in politischer Hinsicht, aber vor allem auch auf wirtschaftlichem Gebiet.

Stoff für Verschwörungstheorien

Ein Beispiel, das immer wieder genannt wird: der Uranabbau im Niger. Der sei für Frankreich von strategischer Bedeutung, sowohl für die Streitkräfte als auch für die Kernkraftwerksbetreiber. Stoff für viele Verschwörungstheorien, warnt Francois Soudain. Das sehe man besonders im Sahel. Da gebe es fast so etwas wie einen Bruch der öffentlichen Meinung mit Frankreich.

Besonders ausgeprägt sei dieser unter der Jugend, den Studenten, die Frankreich gegenüber extrem kritisch eingestellt seien. Sie wären überzeugt, dass die französische Militärmission in Mali eine neokoloniale Aktion sei. Der Kampf gegen die islamistischen Djihadisten – so ihre Behauptung – sei nur ein Vorwand, um die wirtschaftlichen Interessen durch die militärische Präsenz zu wahren.

Die Verquickung mit den lokalen Eliten, so der Afrikaexperte Alain Antil, sei ein weiterer Grund für die Ablehnung, die Frankreich aus der Bevölkerung seiner ehemaligen Kolonien entgegenschlage. Die Menschen seien mit den korrupten Eliten, die sie regieren, extrem unzufrieden und sie glaubten, dass diese Eliten ihre Macht Frankreich verdankten. Letztendlich würde man auf diese Weise Frankreich für all die Missstände verantwortlich machen.

Ein Vorwurf dem Präsident Macron energisch widerspricht: "Ich weiß, wir sind manchmal der ideale Sündenbock. Das ist ja auch einfach. Wenn etwas schlecht läuft, dann ist Frankreich schuld. Aber wir haben damit nichts mehr zu tun."

Partielle Veränderung der Kolonialmacht

Die Beziehungen zwischen Frankreich und seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien kennen nicht nur eine Richtung. Auch die Kolonialmacht wurde dadurch nachhaltig verändert. Über die Jahre kamen Hunderttausende, ja Millionen Menschen aus den Kolonien nach Frankreich. Vor allem aus Algerien und Marokko, in den letzten Jahrzehnten aber auch immer mehr aus dem Afrika südlich der Sahara.

Diese Zuwanderung hat Frankreich verändert. Besonders in den letzten zwanzig, dreißig Jahren. Jetzt gibt es schon die zweite, ja die dritte Generation der Einwandererkinder, die in Frankreich geboren wurden. Sie haben den französischen Pass. Eine indirekte Folge der Kolonisierung und diese teilweise Mischung der Ethnien ist immer noch im Gange. Zahlen der nationalen Statistikbehörde lassen folgende Schätzung zu: Einer von zehn Bewohnern Frankreichs ist entweder in Afrika geboren oder seine Eltern stammen von dort.

Viele offene Wunden

Der französische Forscher und Publizist Francois Gaulme bestätigt, dass die afrikanischen Zuwanderer anfangs durchaus wohl gelitten waren. Dann sei die Stimmung gekippt. Die Folge: eine weit verbreitete Ablehnung der Einwanderung, geschürt von der extremen Rechten. Auch Frankreich habe die mit der Einwanderung verbundenen Probleme ignoriert. Und viel zu wenig getan für die Integration der Menschen mit afrikanischen Wurzeln.

Den Preis dafür – so Francois Gaulme – würden heute alle zahlen. Was dazu führe, dass in der französischen Bevölkerung es eine wachsende Feindseligkeit gegenüber den afrikanischen Migranten gebe. Das Miteinander – lautet das düstere Fazit – funktioniere nur im kulturellen Bereich so richtig.

Insgesamt gesehen sind in Frankreich indes auch 60 Jahre nach dem Afrikanischen Jahr der Unabhängigkeit noch viele Wunden offen.