Frankreich: Streit um künstliche Befruchtung für alle

Es ist eines der Wahlkampfversprechen von Präsident Macron: Auch alleinstehende Frauen und lesbische Paare sollen sich ihren Kinderwunsch erfüllen können. Am Abend präsentierte nun Gesundheitsministerin Agnès Buzyn in der Nationalversammlung den entsprechenden Gesetzentwurf: Alle Französinnen bekommen einen Rechtsanspruch auf künstliche Befruchtung, die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. Derzeit haben nur heterosexuelle Paare dieses Recht, und auch nur bei nachgewiesener Unfruchtbarkeit.

Heutzutage viele unterschiedliche Familienmodelle

Mit der Öffnung trage man der zunehmenden Pluralität der Familienmodelle Rechnung, so Agnès Buzyn. "Familien mit nur einem Elternteil oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt es ja schon", so die Gesundheitsministerin. "Es wäre verlogen, das nicht anzuerkennen. Diese Partner wünschen sich oft von ganzem Herzen Kinder. Die Familien in ihrer ganzen Vielfalt gleich zu behandeln - das ist das, was ich ihnen vorschlage."

Bei lesbischen Paaren sollen beide Frauen als "Mütter" gelten

Im Falle der lesbischen Paare sollen beide Partner gleichberechtigt in die Geburtsurkunde eingetragen werden und beide werden als Mütter bezeichnet, erklärt Justizministerin Nicole Belloubet: "Die Frau, die das Kind zur Welt bringt, darf die Mutter des Kindes sein und auch die Frau, die das Kind nicht auf die Welt gebracht hat, wird gleichberechtigt als Mutter gelten. In vielerlei Hinsicht ist das ein großer Fortschritt für unsere Gesellschaft."

Bei vielen traditionell eingestellten Franzosen stößt das neue Familienbild auf heftigen Widerspruch. Schon die Einführung der Homoehe hat 2013 Hunderttausende zum Protest auf die Straßen getrieben. Die Organisatoren von damals hoffen jetzt auf eine ähnliche Mobilisierung.

Kirchen und Konservative laufen Sturm gegen den Gesetzesentwurf

Die katholische Kirche ist strikt gegen die Reform. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Eric de Moulins-Beaufort kritisiert die politisch Verantwortlichen scharf: "Die sind blind gegenüber den fatalen Auswirkungen der Beschlüsse, die sie da fassen wollen. Weil sie verblendet sind von den Möglichkeiten, die der medizinische Fortschritt bietet." Und auch der Abgeordnete des rechtsextremen "Rassemblement national", Louis Alliot haut in diese Kerbe. Obwohl im Gesetzentwurf die Leihmutterschaft ausdrücklich verboten bleibt, traut er der Regierung nicht über den Weg: "Als nächster Schritt wird dann die Legalisierung der Leihmutterschaft kommen. Eins wird aufs andere folgen. Und das ist sehr gefährlich für die Gesellschaft."

Für Sonntag hat ein Bündnis aus etwa 20 französischen Gruppierungen zu Demonstrationen gegen das geplante Bioethikgesetz in Paris aufgerufen. Unter dem Motto "Marschieren wir Kinder! Gegen künstliche Befruchtung ohne Vater und Leihmutterschaft" wollen die Verbände katholischer Familien (AFC) gegen ein Recht auf künstliche Befruchtung auch für alleinstehende Frauen und lesbische Paare protestieren.

Mehrheit für das neue Bioethikgesetz im Parlament erwartet

Im Parlament zeichnet sich allerdings eine deutliche Mehrheit für die Reform ab. Nicht nur die Abgeordneten der Macron-Partei sind fast geschlossen dafür, auch die meisten Abgeordneten der linken und ganz linken Parteien. Und auch 70 Prozent der Franzosen sind nach den jüngsten Umfrageergebnissen für die künstliche Befruchtung für alle.