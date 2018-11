Frankreich schließt Kernkraftwerk Fessenheim im Sommer 2020

Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wird im Sommer 2020 vom Netz genommen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an. Deutschland verlangt bereits seit Jahren die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks nahe Freiburg im Breisgau, das seit mehr als 40 Jahren am Netz ist.

Macron strebt Teilausstieg aus Atomkraft an

Die Abschaltung von Fessenheim soll einen Teilausstieg Frankreichs aus der Atomkraft einläuten: Bis zum Jahr 2035 soll nach Macrons Willen fast jeder vierte Atomreaktor im Land abgeschaltet werden. Betroffen wären 14 von derzeit 58 Reaktoren. Damit will Frankreich den Atom-Anteil an der Stromproduktion von derzeit mehr als 70 Prozent auf rund 50 Prozent senken.

Reihenweise Pannen im Atomkraftwerk Fessenheim

Fessenheim wurde 1977 ans Netz genommen und gilt bei Atomkraftgegnern als eine der unsichersten Nuklear-Anlagen in Europa. Dort hatte es zuletzt eine Serie von Pannen gegeben, unter anderem bei den Dampfgeneratoren. Greenpeace warnt zudem vor gravierenden Sicherheitsmängeln bei den Abklingbecken, die aus Sicht der Umweltorganisation nicht ausreichend geschützt sind.