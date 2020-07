Frankreich: Regierung unter Premier Philippe tritt zurück

Nach drei Jahren an der Macht ist Premier Édouard Philippe und seine Mitte-Regierung komplett zurückgetreten. Wie der Präsidentenpalast am Freitag in Paris mitteilte, habe Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung bereits angenommen.

Gemeinsam mit den Regierungsmitgliedern ist Philippe nun bis zur Ernennung der neuen Regierung für die Behandlung der laufenden Angelegenheiten zuständig, hieß es weiter aus dem Élyséepalast.

Macrons Neuausrichtung der Politik war ausschlaggebend

Der Rücktritt der Regierung wurde bereits im Vorhinein erwartet. Bei der Kommunalwahl vor wenigen Tagen hatten vor allem Grüne-Politiker und ihre Verbündeten in großen Städten wie Lyon, Straßburg oder Bordeaux überzeugt.

Da das politische Mitte-Lager des Präsidenten sich bei den Kommunalwahlen nicht durchsetzen konnte, will Macron nun seine Politik neu auszurichten. Unter dem Schlagwort "Ökologischer Wiederaufbau" soll die Regierung umgestaltet werden.

Neuer Premier soll in den kommenden Stunden vorgestellt werden

Der Präsidentenpalast will bereits in den kommenden Stunden einen neuen Premierminister vorstellen. Élyséekreise bestätigten am Freitag entsprechende Berichte. Noch ist nicht bekannt, wer die neue Regierung unter Macron führen wird. Der Präsident könnte theoretisch auch wieder Philippe ernennen. Bereits jetzt kursieren aber diverse Namen in Paris.

Spannungen in französischer Regierung auch in Corona-Krise

Philippe führte die Mitte-Regierung seit Mai 2017. Über seine politische Zukunft wurde seit Monaten spekuliert. Während der schweren Corona-Krise hatte es Spannungen an der Spitze des Staates gegeben. Während Macron beim Lockern der strikten Ausgangsbeschränkungen voranpreschte, zeigte Philippe noch deutlich Zurückhaltung.

Der Premier hat seinen Aufstieg dem sozialliberalen Macron zu verdanken. Dieser machte den einstigen Vertrauten des konservativen Politikers Alain Juppé vor gut drei Jahren zum Regierungschef. Dies war auch ein deutliches politisches Zeichen: Macron wollte der gemäßigten Rechten signalisieren, dass er auf sie zugeht und sie einbinden will.