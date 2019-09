Frankreich nimmt Abschied von Ex-Präsident Jacques Chirac

Das französische Volk, Landespolitiker und internationale Gäste haben sich von Ex-Präsident Jacques Chirac verabschiedet. Der Staatsmann wurde am Montag mit militärischen Ehren gewürdigt, anschließend fand eine Trauerfeier in der Kirche Saint-Sulpice in der Innenstadt von Paris statt. Viele Bürger fanden warme Worte über den ehemaligen Staatspräsidenten. Neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahmen auch dessen Vorgänger François Hollande und Nicolas Sarkozy Abschied. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war ebenso anwesend wie Russlands Präsident Wladimir Putin und der frühere US-Präsident Bill Clinton.

Missverständnis oder diplomatischer Fauxpas?

Verwirrung gab es hingegen um die Teilnahme von Altkanzler Gerhard Schröder. Entgegen erster Erwartungen kam er doch nicht zur Trauerfeier. Sein Büro ließ mitteilen, dass er gern an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen hätte. Allerdings sei Schröders Büro übermittelt worden, dass der Élyséepalast seinen Wunsch nach einer Einladung aus Platzgründen abgelehnt habe. Der Elysée-Palast sprach von einem "Missverständnis". Schröder war einer der wichtigsten europäischen Weggefährten Chiracs. Der SPD-Politiker hatte den früheren französischen Staatschef nach seinem Tod als "Freund" bezeichnet, den er "persönlich sehr geschätzt" habe.

Pariser Erzbischof: Chirac "warmherziger Mann"

Auffällig war das Fehlen von Chiracs Witwe Bernadette. Medien berichteten, dass sie dem Gottesdienst aus gesundheitlichen Gründen fernblieb. Ebenfalls nicht in Paris war EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker - er war laut Élysée erwartet worden. Eine Sprecherin der EU-Kommission sprach am Nachmittag von "gesundheitlichen Gründen".

Erzbischof Aupetit würdigte Chirac in seiner Predigt als einen "warmherzigen Mann", der eine wahre Liebe für die Menschen gehabt habe.

Chiracs letzte Ruhe auf dem Friedhof Montparnasse

Nach der Trauermesse sollte Chirac im kleinsten Kreis auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt werden. Dort soll er auf Wunsch seiner Frau Bernadette in dem Familiengrab ruhen, in dem bereits seine 2016 verstorbene Tochter Laurence begraben liegt. In französischen Schulen und Behörden wurde zudem mit einer Schweigeminute an Chirac erinnert.

Chirac als großer Diplomat international anerkannt

Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Er prägte die französische Politik vier Jahrzehnte lang - war Bürgermeister von Paris, Premierminister und von 1995 bis 2007 Frankreichs Staatspräsident. International wurde er als großer Diplomat anerkannt. Nach dem Ende seiner Amtszeit stieg seine Popularität. Bereits am Sonntag hatten ihn Tausende Trauernde im Invalidendom geehrt, wo sein Leichnam aufgebahrt war.