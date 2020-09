Frankreich meldet knapp 10.000 Corona-Neuinfektionen

Der höchste Stand an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie: Das ist die bittere Realität im Nachbarland Frankreich. Dort hat die Zahl der positiven Corona-Befunde innerhalb von 24 Stunden einen neuen Rekordwert erreicht. Das Gesundheitsministerium meldet 9.843 neue Fälle. Frankreich ist mit seinen rund 67 Millionen Einwohnern eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder in Europa. Heute will die französische Regierung über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten.

Regierung berät über Verschärfung der Maßnahmen

Der wissenschaftliche Beirat forderte die Regierung wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen zum Handeln auf. Präsident Emmanuel Macron warnte unterdessen vor "Panik". Viele Ärzte befürchten, dass die Intensivstationen im Herbst – wie bereits im März – überlastet werden könnten. Derzeit sind bereits große Versammlungen verboten. Als schärfstes Mittel zur Eindämmung des Virus gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich bereits zwischen März und Mai galten. In Unternehmen und in den meisten Schulen des Landes gilt bereits eine Maskenpflicht. In Paris und anderen französischen Großstädten muss der Mund-Nasen-Schutz zudem auch im Freien getragen werden.

Wie in anderen Staaten Europas stecken sich derzeit auch in Frankreich verstärkt junge Erwachsene mit Sars-CoV-2 an, nach Behördenangaben hauptsächlich bei Feiern und Urlaubsreisen. Als Risikogebiete gelten vor allem der Großraum Île-de-France mit der Hauptstadt Paris und die Region Côte d’Azur.