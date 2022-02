Frankreich kündigt mit Takuba-Verbündeten Abzug aus Mali an

Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden den militärischen Anti-Terror-Einsatz im westafrikanischen Mali. Das teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit, die der Élyséepalast nach Beratungen in Paris veröffentlichte. Man wolle in der Sahelzone aber weiterhin aktiv bleiben, hieß es.

Der Einsatz der Bundeswehr in einer UN- und einer EU-Ausbildungsmission ist davon nicht direkt betroffen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Task Force Takuba ist ein 2020 beschlossener militärischer Einsatzverband, der von Frankreich geführt wurde.

Französische Zeitung spricht von Versagen

Zu den Ankündigungen schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung "L'Alsace": "Das Ende der französischen Militäroperation Barkhane zeigt zweifellos das Versagen Frankreichs sowie seiner europäischen und afrikanischen Partner. Die Neuausrichtung des Militäraufgebots im Sahel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die islamistischen Terroristen weiterhin wüten. Die Operation Barkhane hat eine gewisse Anzahl Terroristen von Al-Kaida und dem Islamischen Staat getötet. Die Arbeit ist aber noch lange nicht erledigt.(...)"

