Frankreich hat gewählt: Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

Um Punkt 20 Uhr geht ein großer Jubel durch die Halle A6 des Parc des Expositions im Pariser Südwesten. Die Anhänger von Emmanuel Macron schwenken Frankreich- und Europaflaggen, sie skandieren "Et un et deux et cinq ans de plus". Eins und zwei und fünf Jahre mehr. Die ersten Prognosen sehen den Amtsinhaber bei über 28 Prozent. Das ist besser als in den jüngsten Umfragen.

Seine stärkste und die einzig verbliebene Herausforderin, Marine Le Pen, steht da bei knapp über 23 Prozent. Die ganze Halle scheint erleichtert. Junge Macron-Anhänger sagen, dass es nun darauf ankäme, Le Pen in den kommenden 14 Tagen bloßzustellen. Der Student Mehdi etwa meint, nun müsse man Le Pens Beziehungen zu Putin betonen und ihre Fassade einer milden, freundlichen rechten Politikerin abtragen.

Macron führte kaum Wahlkampf

Der amtierende Präsident führte in den vergangenen Monaten kaum Wahlkampf, sondern zeigte sich in erster Linie als Krisenmanager. Auf den letzten Metern profitierte er vor allem davon, dass viele Wählerinnen und Wähler, die insgeheim wohl eher für andere, jedoch chancenlose Kandidaten stimmen wollten, ihm mit der Faust in der Tasche ihre Stimme gaben. Die Franzosen nennen das "vote utile", eine nützliche Stimme.

Macron ist nicht der Kandidat der Herzen, so wie CSU-Politiker Markus Blume vor einem seinen Parteivorsitzenden Söder nannte. Er ist der professionellste Kandidat mit den größten Chancen, um gegen die extrem rechte Marine Le Pen zu bestehen.

Die Vorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National kletterte in den vergangenen Wochen in der Wählerstimmung immer weiter nach oben. Der Demoskop Mathieu Gallard erklärte bei BR24, dass nur noch jeder Zweite in Frankreich Le Pen als Präsidenten unvorstellbar fände. Vor fünf Jahren lag der Wert deutlich höher. Le Pen inszenierte sich im vergangenen Jahr immer mehr als eine nette Politikerin, die ihre Nähe zu Bürgern in Kleinstädten und Dörfern betonte.

Le Pen diesmal besser vorbereitet

Ihre Strategie, erklärt der Politologe Raphael LLorca, lautet schon seit Monaten, durch ihr Auftreten Wähler, die früher immer aus Prinzip gegen die Rechtsextremen gestimmt haben, von der Wahlurne festzuhalten. Nach dem Motto: So schlimm ist Le Pen auch nicht. Möchte Macron sein Amt behalten, so muss er erreichen, diese politikmüden Wähler noch einmal zu motivieren. Ein solcher Effekt trat vor fünf Jahren ein. Allerdings tat ihm Le Pen damals den Gefallen, dass sie das entscheidende TV-Duell vollkommen vergeigte. Dieses Mal wirkt sie wesentlich besser vorbereitet.

Die Wahl wurde durch drei Kandidaten dominiert: Macron, Le Pen – und der altväterliche extrem linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon. Der 70-Jährige profitierte ebenfalls davon, dass Wähler, die dem chancenlosen Grünen Jadot und der noch chancenloseren Sozialistin Hidalgo eher zugeneigt waren, zu ihm schwenkten. 21,7 Prozent der Stimmen konnte Mélenchon holen, ein noch besseres Ergebnis als im Jahr 2017.

Die Wahlempfehlungen der Verlierer

Mit Spannung war vor allem erwartet worden, ob Mélenchon eine Wahlempfehlung aussprechen würde – oder ob er wie vor fünf Jahren schweigt. Für Macron sprach sich der Gründer des "Unbeugsamen Frankreichs" zwar nicht aus, allerdings sagte er beim Auftritt vor seinen Anhängern, man dürfe Madame Le Pen keine Stimme geben. Alles Weitere, sagte er, liege in der Verantwortung seiner Wählerinnen und Wähler.

Putin-Fan stürzt ab

Ihre Stimmen Le Pen zu geben, dazu rief hingegen der gescheiterte rechtsextreme Polemiker Éric Zemmour seine Anhänger auf. Mit großen Ambitionen war dieser Ende des vergangenen Jahres gestartet, lag in den Umfragen lange vielversprechend.

Dann wiederum griff Russland die Ukraine an und der Putin-Fanboy Zemmour stürzte ab. Nur sieben Prozent stimmten für den Kandidaten, der die Theorie des "großen Austauschs" zu einer Debatte dieser Präsidentschaftswahl machte. Zemmour trat an, weil er Marine Le Pen für eine "Null" hielt, die intellektuell nicht dazu fähig sei, Macron zu schlagen. Am Ende war er ihr größter Wahlhelfer.

Ende einer Ära

Die entscheidende Nachricht des Abends ist wiederum, dass sich Frankreich endgültig von seinem alten Parteiensystem verabschiedet. Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo und die konservative Republikanerin Valérie Pécresse kommen zusammen auf knapp über sechs Prozent. Dies waren die Parteifamilien, die die Fünfte Republik bis ins Jahr 2017 entscheidend geprägt haben und heute noch immer in vielen Regionen und Gemeinden regieren.

Es ist das Ende einer Ära, das sich vor fünf Jahren anbahnte. Die Auseinandersetzung zwischen Links und Rechts ist vorbei. Es heißt nur noch: Macron gegen die Extreme. Wie dies bei der nächsten Präsidentenwahl aussehen wird, wenn Macron nicht mehr antreten sollte, wird interessant. Gerade scheint es nicht so, als würden die alten großen Parteien dabei eine Rolle spielen. Sowohl Hidalgo als auch Pécresse riefen ihre wenigen Wähler dazu auf, Macron zu wählen. Dieser versprach außerdem, diejenigen, die ihn unterstützen, in sein "Projekt für Frankreich" zu integrieren. Wie das aussehen soll, führte er nicht aus.

Der Amtsinhaber betonte beim Auftritt vor seinen Anhängern mehrere Male, dass der Wahlkampf noch nicht vorbei sei. Möchte er einen Erfolg einfahren, so muss er selbst erstmal in diesem ankommen.