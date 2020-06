29.06.2020, 06:21 Uhr

Frankreich: Grüne siegen spektakulär bei Kommunalwahlen

In den Städten Lyon, Bordeaux, Straßburg und Grenoble werden künftig grüne Bürgermeister sitzen. Das ist das spektakuläre Ergebnis der Kommunalwahlen in Frankreich. Premierminister Edouard Philippe gewann in Le Havre mit fast 60 Prozent Stimmen.