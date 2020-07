Frankreich: Großbrand in Kathedrale von Nantes

Im französischen Fernsehen kann man sehen, wie dicker Rauch aus dem großen Fenster über dem Eingangsportal der Kathadrale nach draußen dringt. Kurz vor 8 Uhr war die Feuerwehr von Passanten und Geschäftsleuten alarmiert worden, die Flammen im Inneren der Kathedrale bemerkt hatten. Mittlerweile sind mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Löscheinsatz dauert an

Einige versuchen, sich mit großen Leitern dem Fenster mit einem Wasserschlauch zu nähern. Um 10 Uhr informierte der Einsatzleiters, General Laurent Ferlay, die Presse. Das Feuer sei an der Orgel ausgebrochen. Die sei vollständig zerstört und es bestehe die Gefahr, dass die Plattform, auf der die Orgel steht, einstürzt. Allerdings sei das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Das Dach sei nicht beschädigt worden. Die Feuerwehr forderte Anwohner und Schaulustige auf, sich während der Löscharbeiten von der Gegend fernzuhalten

Ursache ist noch unklar

Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, die Kunstschätze im Inneren der Kathedrale zu sichern. Die Kathedrale Saint Pierre et Saint Paul im Zentrum der nordwestfranzösischen Stadt Nantes war zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert erbaut worden. 1972 brannte es dort bereits einmal. Das Feuer weckt Erinnerungen an den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre Dame im vergangenen Jahr, die dadurch vorübergehend einsturzgefährdet war.