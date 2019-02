Frankreich: "Gelbwesten"-Proteste gegen Polizeigewalt

In Paris und anderen französischen Städten haben erneut Tausende "Gelbwesten" demonstriert. Viele protestierten dabei auch gegen das aus ihrer Sicht brutale Vorgehen der Polizei, nachdem zahlreiche Demonstranten seit Beginn der Protestbewegung im November bei Zusammenstößen verletzt worden waren. Landesweit mobilisierte die Protestbewegung nach Angaben des Innenministeriums am frühen Nachmittag 17.400 Menschen. Der Polizeipräfektur zufolge gingen in Paris 10.500 "Gelbwesten" auf die Straße. Dies ist deutlich weniger als um die Jahreswende.

Schwere Verletzungen durch Gummigeschosse der Polizei

Die Kritik der Demonstranten richtete sich vor allem gegen den Einsatz von Gummigeschossen, durch die viele Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach offiziellen Angaben wurden bei den zum Teil gewaltsamen Protesten bislang rund 1.700 Demonstranten und 1.000 Polizisten verletzt.

Am Freitag hatte das oberste französische Verwaltungsgericht einen Antrag zurückgewiesen, der Polizei den Einsatz von Gummigeschossen zu untersagen. Die Menschenrechtsbeauftragte des Europarates, Dunja Mijatović, hatte sich Anfang der Woche besorgt über die Zahl und Schwere der Verletzungen als Folge staatlicher Gewalt geäußert. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner verteidigte den Einsatz von Gummigeschossen als notwendigen Schutz der Sicherheitskräfte.

Kleinere Konfrontationen

In Paris zeigten Fernsehbilder kleinere Konfrontationen mit der Polizei. Demonstranten riefen Parolen gegen Präsident Emmanuel Macron und sangen die französische Nationalhymne. Einige trugen Augenklappen, um an Verletzte zu erinnern, die bei Protesten ein Auge verloren hatten. Die Polizei setzte erneut Tränengas gegen Protestierende ein, die etwa Abfallkörbe in Brand gesetzt hatten. Im Vergleich zu vorherigen Wochenenden verliefen die verschiedenen Märsche jedoch weitgehend friedlich.

Auch in anderen Städten wie Marseille, Bordeaux, Tours und Valence beteiligten sich Tausende an den neuen Protesten. Nach Angaben des Innenministeriums waren 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon allein 5.000 in Paris.

Die Proteste hatten sich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet. Sie wuchsen sich rasch zu Massendemonstrationen gegen Macron und dessen Wirtschaftspolitik aus. Als Reaktion auf die Demonstrationen hat Macron einen sogenannten nationalen Dialog begonnen, in dem er sich unter anderem in Diskussionsveranstaltungen Bürgern stellt. Seitdem haben sich die Popularitätswerte des Präsidenten verbessert.